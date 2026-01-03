¡ÖÊ¢¶Ú¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î!?¡×2»ù¤ÎÊì¡¢»³Àî·ÃÎ¤²ÂàÊ¢¶Ú´Ý¸«¤»á»Ñ¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤ª¤µ¤ë¤µ¤ó¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×
¥À¥ó¥Ù¥ëÊÒ¼ê¤ËËÜµ¤¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤Î»³Àî·ÃÎ¤²Â¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿àÊ¢¶Ú´Ý¸«¤»á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¤È¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¦¥¨¥¢¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Ï¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤È³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÊ¢¶Ú¤¬³ä¤ì¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÈþÊ¢¶Ú¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¤Ê¤ªÂÎ¡×¡Ö¤ª¤µ¤ë¤µ¤ó¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¼«¸Ê¸¦ïÓ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡»³Àî¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ª¤µ¤ë¤È2007Ç¯¤Ë·ëº§¡£10Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢13Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£