昨年、３年連続ＭＶＰとなったドジャースの大谷翔平。今季も受賞すればジャイアンツ時代のバリー・ボンズに並ぶ４年連続の最多タイとなる。

すでにＭＬＢの代表的なデータサイトは、２０２６年の大谷の本塁打数予想を展開する。「ベースボール・リファレンス」が４４本、「ファングラフス」が４３本と控えめな数字を出しているのが気になる。

そこで、大谷が今年の誕生日（７月５日）を迎えて３２歳となるところに着目してみた。通算５００本塁打以上を放ったスラッガーの３２歳シーズン（その年に迎える満年齢）の本塁打数をチェックしてみると興味深いデータが出てきた。

５０本以上 ３人

４０本台 ６人

３０本台 ９人

２０本台 ６人

１０本台 ４人

５０本以上打ったのは、１９２７年Ｂ・ルース（ヤンキース）の６０本を筆頭に、２００７年のＡ・ロドリゲス（ヤンキース＝５４本）、２０００年のＳ・ソーサ（カブス＝５０本）と３人しかいない。ルースの６０本は当時のメジャー新記録となり、同年の打率は３割５分６厘のリーグ６位、１６４打点は同２位という素晴らしい成績に加え、ワールドシリーズでも２本塁打７打点の活躍で４戦全勝の立役者になった。

ルースのように３２歳シーズンに自己最多本塁打を放った５００本以上打者は、他に２人。２０００年のＦ・トーマス（ホワイトソックス＝４３本）、同年のＧ・シェフィールド（ドジャース＝４３本）だ。ちなみに大谷より２歳年上のＡ・ジャッジ（ヤンキース）は２０２４年に自身２番目の５８本、１歳上のＫ・シュワバー（フィリーズ）は２０２５年に自己最多の５６本を打っている。

故障や不振で１０本台に終わった選手は４人。スイッチヒッター最多本塁打記録を持つヤンキースのレジェンド、Ｍ・マントルは８年連続３０本塁打で迎えた１９６３年にはフェンスに激突して左足を骨折し６５試合の出場に終わり、５００本塁打以上打者最少の１５本に終わった。

投打の二刀流からいろいろな面で比較されてきたルースや現役を代表するジャッジやシュワバーがいずれも５５本以上の本塁打を叩き出す３２歳シーズンを送っている。これは大谷の爆発を予感させるものではないだろうか。

※参考資料 ベースボールリファレンス、ファングラフス

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）