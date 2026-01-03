渡辺美奈代（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/03】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月2日、自身のInstagramを更新。クロワッサンを手作りする様子を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】56歳元おニャン子「焼き色が美味しそう」材料2つの簡単クロワッサン

◆渡辺美奈代、お手製クロワッサン披露


渡辺は「いちごジャムクロワッサン」とコメント、手作りする動画を公開。パイシートにいちごジャムを塗ってクロワッサンの形に成形し、焼き上げる様子が収められている。

◆渡辺美奈代の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「想像以上に簡単に出来るんだね」「私も作ってみよう」「焼き色が美味しそう」「手作りなんて憧れる」「お店で売ってそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

