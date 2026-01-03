渡辺美奈代、材料2つの手作り“いちごジャムクロワッサン”披露「想像以上に簡単」「お店で売ってそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月2日、自身のInstagramを更新。クロワッサンを手作りする様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「焼き色が美味しそう」材料2つの簡単クロワッサン
渡辺は「いちごジャムクロワッサン」とコメント、手作りする動画を公開。パイシートにいちごジャムを塗ってクロワッサンの形に成形し、焼き上げる様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「想像以上に簡単に出来るんだね」「私も作ってみよう」「焼き色が美味しそう」「手作りなんて憧れる」「お店で売ってそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
