【2026年 勇往邁進する 午年生まれの企業トップたち】大阪ガス会長 本荘武宏さん
昨年は当社が明治38年の創業から120年を迎え、また、大阪で55年ぶりとなる「大阪・関西万博」が開催されるなど、大きな節目となる年でした。今年は新たな変化を乗り越え、ダイナミックに「挑戦と進化」を続ける年にしたいと思います。
世界規模の気候変動に伴う自然災害の甚大化や地政学リスクの高まりによって、エネルギーを取り巻く環境も不確実性が一層増しています。こうした状況下、私たちDaigasグループは、足下ではエネルギーをお客さまに安全に安定してお届けし、安心してお使いいただくと共に、未来に向けては（水素と二酸化炭素から都市ガスの主成分であるメタンを合成する）メタネーション技術の開発など、カーボンニュートラル社会の実現に全力で取り組んでまいります。
午年は「飛躍」の年ですが、大きく跳躍するためには強靭な足腰が必要です。基礎・基本を誠実に、革新・挑戦を力強く、この一年、駿馬のごとくしなやかでダイナミックに駆け抜けたいと思います。
（大阪・淀屋橋の本社にて）
【改めて賃上げは進むのか？】第一生命経済研究所・首席エコノミスト 熊野 英生
世界規模の気候変動に伴う自然災害の甚大化や地政学リスクの高まりによって、エネルギーを取り巻く環境も不確実性が一層増しています。こうした状況下、私たちDaigasグループは、足下ではエネルギーをお客さまに安全に安定してお届けし、安心してお使いいただくと共に、未来に向けては（水素と二酸化炭素から都市ガスの主成分であるメタンを合成する）メタネーション技術の開発など、カーボンニュートラル社会の実現に全力で取り組んでまいります。
午年は「飛躍」の年ですが、大きく跳躍するためには強靭な足腰が必要です。基礎・基本を誠実に、革新・挑戦を力強く、この一年、駿馬のごとくしなやかでダイナミックに駆け抜けたいと思います。
（大阪・淀屋橋の本社にて）
【改めて賃上げは進むのか？】第一生命経済研究所・首席エコノミスト 熊野 英生