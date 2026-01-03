俳優の横田龍儀（31）が3日までにインスタグラムを更新。株式会社ベンヌを退所したことを報告した。

横田は「『ご報告』日頃より応援して下さっている皆様、ならびに関係者の皆様へ」と書き出し「私、横田龍儀は、2025年12月31日をもちまして、株式会社ベンヌを退所いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。

続けて「在籍中は、多くの方々に支えていただき、さまざまな経験と学びを得ることができました。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。今後も、これまでの経験を大切にしながら、一つひとつのご縁を仕事に真摯に向き合い、より良い活動をお届けできるよう努めてまいります。引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。 2026年1月1日 横田龍儀」と自身の名で投稿を結んだ。

横田は1994年9月9日生まれ、福島県出身。第25回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト審査員特別賞受賞を受賞している。主な出演作にミュージカル「刀剣乱舞」物吉貞宗役、MANKAI STAGE／MANKAI MOVIE「A3!」佐久間咲也役等。