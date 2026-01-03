Ｍ−１ファイナリストのエバースが２日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！」に出演。町田和樹のヤバイ性格を佐々木隆史が暴露し、スタジオをどよめかせた。

佐々木は、町田についてＭ−１後に取り返しのつかない失敗をして芸人を辞めることになるのではと心配。そして町田の「３大しくじり特徴」を挙げた。

それが「舐めてる先輩がいるライブは遅刻」「舐めているライブのリハはいかない」「単独ライブ当日のネタ合わせに５時間遅刻」というもの。町田は「ありました？そんなの」とすっとぼけるも佐々木は「先輩が来ているのにギリギリとか…」というと「皆早く来すぎ」と意に介さず。

しかし「意外と怒られたことはない」と涼しい顔で言い放ったことから、佐々木は「人を見てるから怒られない」と、怒らなさそうな先輩の時だけやらかしていると指摘し、スタジオは口あんぐり。

柏木由紀は「あいさつや遅刻をしないっていうのは、学生の時に覚えることでは」と指摘するも、町田は「だからやめてるんです」と高校中退だと告白。さらに町田が一番舐めている番組はこの「しくじり先生」説が浮上。実は、この番組のリモート打ち合わせにも寝坊で１５分遅刻した上、打ち合わせであくび連発。スタッフの質問にもほとんど答えられない状態で、スタジオのオードリー若林らもドン引きしていた。