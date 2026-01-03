今回は、双子育児を一切しない夫に、妻が反撃したエピソードを紹介します。

深夜に帰宅し、爆睡する夫…

「私は3歳の双子の娘を育てる母親です。ちなみに、私の夫は育児を一切しないんです。それに、夫は『ちょっと用がある』と言っては飲み会に行ってしまい、帰ってくるのは毎回深夜で……。

そんなある日、娘たちの七五三をすることになり、私の両親と義両親にも来てもらうことに。そこで遠方に住む私の両親が、七五三前日にウチに泊まりに来てくれました。しかし2人がウチに到着するなり、夫は『俺ちょっと用があるんで』と嘘をつき、飲み会に行ってしまったんです。

私の両親がせっかく来てくれているのに飲み会に行った夫をとても許せず、夫に反撃することに。その翌日の朝、深夜に帰宅したせいで爆睡している夫を起こさず、みんなで七五三の写真撮影や神社に出かけました。ちなみに、夫は七五三をどこでやるのかすら知らず、何度も夫が私に電話をかけてきても無視。義両親は『ウチの息子、遅いわね』と言っていました。

それからしばらくして夫を呼びました。そして、夫がウチの両親が来ているにもかかわらず深夜まで飲み会に参加し、朝は起きてこないこと、さらに娘たちの七五三について何も知らないことを、みんなの前でバラしました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ 夫が義両親についた嘘も、普段育児に関わっていないということも、全部暴かれたんでしょうね。夫はそうとう恥ずかしい思いをしたことでしょう……。

