STARTO¼Ò¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅ¥«¥¦¥³¥ó¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÃí°Õ´µ¯¡Ö½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
STARTO ENTERTAINMENT¤Ï3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025¡Ý2026 STARTO to MOVE¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãí°Õ´µ¯¤¹¤ëÀ¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê¥«¥¦¥³¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¤ÆWebÇÛ¿®¤âÁý¤¨½Ð±é¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤¬Ç¯¡¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÛ¤¤¤È¸ß¤¤¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸µ¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤ò½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢À®¤ê¤¿¤Äµ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é´î¤Ó¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯°ìÊý¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°ìÉô¡¢·ã¤·¤¤ÈðëîÃæ½ý¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»¿ÈÝ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë²±Â¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬¿´¤òÄË¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÈðëîÃæ½ý¤Ï·è¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÜ¤ËÍ¾¤ë¸½¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿´¤Ê¤¤¹ó¤¤Åê¹Æ¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÃ£¤âÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤â¿´¤òÄË¤á¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÅö¼Ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¼õ¤±¼è¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤É¤¦¤«¤´Íý²ò²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âSNS¤Ç¤ÎÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ÏË¡Åª¼êÃÊ¤ò¤È¤ê¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¸å¤â¡Ø»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦MISSION¤Î¤â¤È¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢NEWS¤äSnow Man¡¢SixTONES¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×12ÁÈ¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÁíÀª73¿Í¤¬½Ð±é¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê47¡Ë¤ä¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤Æ²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£