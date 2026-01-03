¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦À¾¿À»³¼êÀþ¤¬Á´Àþ¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Ø1·î5Æü¤«¤é¡¢ºÇ¿·ÀßÈ÷¤Ç¼é¤ë¡ÖÁö¤ë°ÂÁ´¡×
¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¡¢À¾¿À¡¦»³¼êÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Î³«»ÏÆü¤ò2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌ¿ÀÀþ¡¦³¤´ßÀþ¤È¹ç¤ï¤»¡¢¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤ÎÁ´Ï©Àþ¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾ÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿¼¹ï²½¤¹¤ë¾èÌ³°÷ÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´±Ø¤Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥¢ÀßÃÖ¤ä¡¢»ØÎá½ê¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤»¤ëÈó¾ïÄÌÊóÁõÃÖ¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Á´Àþ¥ï¥ó¥Þ¥ó²½¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÀßÈ÷
2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë1·î5Æü(·î)¤è¤ê¡¢¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´À¾¿À¡¦»³¼êÀþ¡ÊÁ´Àþ¡¦Á´Îó¼Ö¡Ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾ÍèÅª¤Ê¾èÌ³°÷ÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ê¡¢´û¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ¿ÀÀþ¡¦³¤´ßÀþ¤ò´Þ¤á¡¢Á´Àþ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¥À¥¤¥ä¡ÊÎó¼Ö»þ¹ï¡Ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÁ´ÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤Ë»ØÎá½êÄÌÏÃ¡¢´Æ»ë¥â¥Ë¥¿¤Ç»à³Ñ¤Ê¤·
°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤ÎÀßÈ÷¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤ÎÀßÃÖ¡§À¾¿À¡¦»³¼êÀþ¤ª¤è¤ÓËÌ¿ÀÀþ¤ÎÁ´±Ø¤ÇÀßÃÖ´°Î»ºÑ¤ß¡£Å¾Íî¤äÀÜ¿¨»ö¸Î¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÖÆâÈó¾ïÄÌÊó¤Î¹âÅÙ²½¡§ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ËÂÐ¤·¡¢¾èÌ³°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±¿Å¾»ØÎá½ê¤«¤é¤â±þÅú¡¦ÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿Å¾»ØÎá½ê¤«¤é¤Î¼ÖÆâÊüÁ÷¡§¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ê¤É¡¢¾èÌ³°÷¤¬ÂÐ±þÃæ¤Ç¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»ØÎá½ê¤«¤éÄ¾ÀÜÊüÁ÷¤Ç°ÆÆâ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿Å¾»ÎÍÑITV¥â¥Ë¥¿¡§³Æ±Ø¥Û¡¼¥à¤Ë´Æ»ëÍÑ¥â¥Ë¥¿¤òÀßÃÖ¡£±¿Å¾»Î¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤Ë¥É¥¢Áàºî¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀßÈ÷¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Ç¤Î°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¡×³µÍ×
¡¦³«»ÏÆü¡§2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë1·î5Æü(·î)»ÏÈ¯¤è¤ê
¡¦¼Â»Ü¶è´Ö¡§¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ À¾¿À¡¦»³¼êÀþ¡ÊÁ´Àþ¡¦Á´Îó¼Ö¡Ë
¢¨ËÌ¿ÀÀþ¤ª¤è¤Ó³¤´ßÀþ¤Ç¤Ï´û¤Ë¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥À¥¤¥ä¡§²þÀµ¤ä»þ¹ï¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤·
¡¦°ÂÁ´ÂÐºö¡§¥Û¡¼¥à¥É¥¢¡¢»ØÎá½ê¤ÈÄÌÏÃ²ÄÇ½¤ÊÄÌÊóÁõÃÖ¡¢¥Û¡¼¥à´Æ»ë¥â¥Ë¥¿¤ò´°È÷
2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ¾¿À¡¦»³¼êÀþ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ê¡¢¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤ÎÁ´Ï©Àþ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥óÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¾èÌ³°÷ÉÔÂ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Á´±Ø¤Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥¢ÀßÃÖ¤ä¡¢»ØÎá½ê¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈó¾ïÄÌÊóÁõÃÖ¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç±þ¤¨¤ëº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß ¡£¡Ö°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¿·¤·¤¤¿À¸Í¤ÎÂ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò¤è¤ê³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¿À¸Í»Ô¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë