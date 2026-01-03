浦和MF松本泰志が1年で“古巣”広島に完全移籍で復帰「自分の全てを懸けて頑張ります」
サンフレッチェ広島は3日、浦和レッズMF松本泰志の完全移籍加入を発表した。
1998年8月22日の27歳は昌平高から17年に広島に加入した。20年途中から福岡、21年からC大阪に期限付き移籍すると、21年途中に広島に復帰。昨季、浦和に完全移籍し、J1リーグ29試合3得点を記録していた。
1年での古巣復帰をなった松本はクラブを通じ、「みなさんお久しぶりです!完全移籍で加入することになりました。本当に多くの方々のお力添えでこの移籍が実現しました。特に、1年前に広島から去った自分に対して、戻ってこいといってくださった、久保会長をはじめとするサンフレッチェ広島の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。その気持ちに応えるためにも、チームのために自分の全てを懸けて頑張ります。スタジアムでみなさんに会えることを楽しみにしています。」とコメントしている。
以下、プロフィール
●MF松本泰志
(まつもと・たいし)
■生年月日
1998年8月22日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
180cm/70kg
■経歴
昌平高-広島-福岡-C大阪-広島-浦和
■コメント
浦和側
「サンフレッチェ広島に完全移籍することになりました。まずは1年間たくさんの応援やサポートありがとうございました。自分の実力不足もあり、チームに貢献することができず、本当に悔しい気持ちと申し訳ない気持ちでいっぱいです。その中でもプロに入ってからの自分の夢でもあり目標でもあった、生まれ育った場所でのプレーは本当に幸せな時間でした。これからは浦和の選手ではなくなりますが、1人の埼玉県民として浦和レッズを応援しています。短い間でしたが本当にありがとうございました。」
