水戸FW内田優晟がJFL沼津に育成型期限付き移籍…昨季は高知でJ3リーグ13試合2得点
水戸ホーリーホックは3日、FW内田優晟がアスルクラロ沼津(JFL)に育成型期限付き移籍することを発表した。内田は昨季、高知ユナイテッドSCに育成型期限付き移籍し、J3リーグ13試合2得点を記録していた。
内田はクラブを通じ、「水戸ホーリーホックに関わる全ての皆様、J2優勝・J1昇格おめでとうございます。大きな感動とサッカー選手として刺激をいただきました。新たな環境で急激な成長をし、水戸の新しい原風景を見ることができるように1秒1秒を全力で頑張ります。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、プロフィール
●FW内田優晟
(うちだ・ゆうせい)
■生年月日
2004年11月19日
■出身地
茨城県石岡市
■身長/体重
180cm/75kg
■経歴
ばらきSC→TRAUM SV-水戸ユース-水戸-高知-水戸-高知-水戸
■コメント
高知
「2025シーズンの応援ありがとうございました。この度、高知ユナイテッドSCを離れることになりました。高知に戻ってきて、Jリーグ初年度を皆様と共に闘えたことはとても貴重な時間になりました。また、春野でJ初ゴールを決めることができ、思い入れのある場所となりました。様々な状況でも、いつも前向きに、熱く支えてくださったファン・サポーターの皆様ありがとうございました。監督、スタッフ、チーム関係者の皆様、共に刺激し合った選手達ありがとうございました。もっと試合に出てゴールを決め、高知ユナイテッドSCの勝利に貢献したかったという思いが素直な気持ちです。高知で過ごした時間はどれも幸せでした。またどこかでお会いしましょう!」
沼津
「アスルクラロ沼津に関わる全ての皆さま、初めまして。このたび、水戸ホーリーホックから来ました内田優晟です。Jリーグ復帰の為に富士山のような大きい存在になりたいと思います。共に闘いましょう!よろしくお願いします!」
内田はクラブを通じ、「水戸ホーリーホックに関わる全ての皆様、J2優勝・J1昇格おめでとうございます。大きな感動とサッカー選手として刺激をいただきました。新たな環境で急激な成長をし、水戸の新しい原風景を見ることができるように1秒1秒を全力で頑張ります。応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
●FW内田優晟
(うちだ・ゆうせい)
■生年月日
2004年11月19日
■出身地
茨城県石岡市
■身長/体重
180cm/75kg
■経歴
ばらきSC→TRAUM SV-水戸ユース-水戸-高知-水戸-高知-水戸
■コメント
高知
「2025シーズンの応援ありがとうございました。この度、高知ユナイテッドSCを離れることになりました。高知に戻ってきて、Jリーグ初年度を皆様と共に闘えたことはとても貴重な時間になりました。また、春野でJ初ゴールを決めることができ、思い入れのある場所となりました。様々な状況でも、いつも前向きに、熱く支えてくださったファン・サポーターの皆様ありがとうございました。監督、スタッフ、チーム関係者の皆様、共に刺激し合った選手達ありがとうございました。もっと試合に出てゴールを決め、高知ユナイテッドSCの勝利に貢献したかったという思いが素直な気持ちです。高知で過ごした時間はどれも幸せでした。またどこかでお会いしましょう!」
沼津
「アスルクラロ沼津に関わる全ての皆さま、初めまして。このたび、水戸ホーリーホックから来ました内田優晟です。Jリーグ復帰の為に富士山のような大きい存在になりたいと思います。共に闘いましょう!よろしくお願いします!」