「難しい決断でしたが…」FC東京DF白井康介が岡山に半年間の期限付き移籍
ファジアーノ岡山は3日、FC東京DF白井康介の期限付き移籍加入を発表した。契約期間は26年6月30日までとなる。
白井はクラブを通じ、「新しく加入します白井康介です!2025シーズンのホームゲームは、全試合ホーム側のチケットが完売したと聞いています。サッカー文化が根付いてきているこの地で、白井康介という人間を表現して、ファジアーノ岡山の力になれるように頑張ります!応援よろしくお願いします!」とコメント。
また、FC東京のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「このたび、ファジアーノ岡山に半年間の期限付き移籍をすることを決めました。難しい決断でしたが、いつでも自分で考え、決断したことを正解にできるように努めてきました。今回もこの決断が正解となるように、覚悟を持って戦ってきます。そして半年後、さらにレベルアップした白井康介として帰ってこられるように頑張ってきます!」とコメントしている。
以下、プロフィール
●DF白井康介
(しらい・こうすけ)
■生年月日
1994年5月1日
■出身地
愛知県
■身長/体重
166cm/63kg
■経歴
FC豊橋リトルJセレソン-FC豊橋デューミラン-大阪桐蔭高-湘南-福島-湘南-愛媛-湘南-愛媛-札幌-京都-札幌-京都-FC東京
