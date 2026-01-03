「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

３位でタスキを受けた中大・９区の吉居駿恭（４年）が１時間８分４７秒で、１０区の吉中佑太（４年）につないだ。３０年ぶりの総合優勝へ藤原正和監督はエースを９区に投入する勝負手に出たが、タイムは伸びきらず。吉居自身も３年連続の区間賞を逃した。

当日変更で補欠登録から９区に投入された吉居は、戸塚中継場で１位の青学大に３分１４秒差、２位の国学院大と１分３０秒差から追い上げを図った。だが、１５キロの横浜駅付近で１位と４分２秒差、２位と１分４７秒差と縮められず。最後は１位と４分２３秒差でタスキをつないだ。走り終わった後は、膝に手をつきタオルで顔を覆った。

２年時は７区で、３年時は１区を走り区間賞を獲得。前回は１区で大逃げの勝負に出ると、魂の独走で歴代４位の１時間１分７秒をマークし、兄・大和が持つ区間記録まで２７秒に迫る歴代４位の力走を見せていた。

今季から主将に就任。３０年ぶりの総合優勝に向けて「勝ちたい気持ちをどこまで強くできるか。昨年までは箱根に向けた会話はあまりなかったが、今年は積極的に箱根の区間配置や『優勝したいよね』って話を自分からするようにした」とチームを引っ張ってきた。「優勝して卒業できるように」と意気込んでいたが、無念な結果となった。