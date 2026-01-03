＼お正月に３年連続で放送決定！！／「ひむひむゴルフ３～仲間とプライベートなＧＯＬＦ旅～」ゴルフが趣味のバナナマン・日村勇紀が、気の合う仲間を誘ってプライベートなＧＯＬＦ旅へ！！今回はずん・飯尾が参戦！この番組でゴルフデビューした土田晃之、その上達ぶりは…!?

©ＢＳテレ東

ＢＳテレ東では、お正月に３年連続で「ひむひむゴルフ３～仲間とプライベートなＧＯＬＦ旅～」を放送します。

ゴルフが趣味の＜バナナマン・日村勇紀＞が、気の合う仲間を誘ってプライベートなＧＯＬＦ旅へ。その様子をこっそり覗いてみると…プレーはもちろん、ゴルフ場でグルメや温泉、ＢＢＱまで、＜ＭＣクラスのおじさん芸人たち＞が、素のまま、思うがままに大ハシャギ。当番組出演を機に＜ゴルフ沼にハマった土田さん＞のプレイ＆軽快トークにも大注目！「ゴルフ×旅」の全く新しいゴルフ旅番組です。





今回の旅先は…栃木県那須町の「ホテル＆リゾート 那須霞ヶ城ゴルフクラブ」。東京ドーム3000個分の森の中にあるゴルフリゾート。自然と戦略性が融合した国際基準のコースも評価が高い。さらに天然温泉をはじめ、 那須の恵みまで堪能できる、都会の喧騒を離れてリラックスできる大人のゴルフリゾート。普段は聞けないトークも盛り沢山で、大笑いして見られるＢＳテレ東ならではのゴルフ旅番組です！是非、ご覧ください！

♨日村勇紀（バナナマン）コメント

大好きなメンバーとゴルフをしてご飯を食べてお風呂に入る「夢の時間」がついに第3弾！

僕らは凄く上手くはないけど、圧倒的な「遊んでる感」を見てほしいです。またプレーはもちろん、今回お世話になったゴルフ場の施設の充実さや食事も含めてゴルフの楽しい部分が詰まっています。お正月の締めにぴったりなので、是非見てください！







♨土田晃之 コメント

今回も新しい仲間が増え、難しいコースでみんながいっぱい叩く姿が最高に楽しかったです。技術を見せる番組が多い中、ここまで「叩く」ゴルフ番組は他にありません（笑）。上手さよりも、全力でゴルフを楽しんでいる姿を見てほしいですね。年末年始の疲れが出た頃、仕事始めの前にダラっと気楽に楽しんでください。





♨飯尾和樹（ずん）コメント

もう本当に楽しかったです！実は2週間前からこの日を指折り数えて待っていました。前日15時に前乗りしちゃいましたから（笑）。ハイタッチで励まし合う最高の雰囲気でした。これからゴルフを始めたい方が見たら「これでいいんだ」とすごく自信がつく内容だと思います。お正月の夜にのんびりゴロゴロしながら見てください！

♨吉村崇(平成ノブシコブシ) コメント

こんなに楽しい現場はありません！スコアだけで言ったら、番組としては成立していないと断言できます。ただ、プロではない僕らが、ミスした時に全員でどう立ち直るか、下手でもこんなに楽しいんだという姿を見てほしいです。お正月に家族でお酒でも飲みながら「こいつらダメだな」と笑ってください！

♨プロデューサー 杠政寛（テレビ東京）コメント

1年ぶり3度目の放送が叶いまして、感無量です。年末のこの忙しい時期に、超一線級のＭＣ芸人の皆様が「丸1日」合わせてくれる番組を他に知りません。何気ない会話がすべて面白くて、収録中はずっと笑っていました。番組の内容的には、全員が全員ここまでスコアが悪いゴルフ番組は前代未聞だと思います。ただ、プレーだけじゃないゴルフの等身大の楽しさがここまで詰まった番組もないと思います。X連動のプレゼントキャンペーンもありますので、是非、見ていただけたらと思います。





番組概要

【タイトル】 「ひむひむゴルフ３～仲間とプライベートなＧＯＬＦ旅～」

【放送日時】 2026年1月3 日（土）22:00 - 24:00

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

【出演者】 日村勇紀（バナナマン）、土田晃之、飯尾和樹（ずん）、吉村崇(平成ノブシコブシ)

