大みそかを最後に“コールドスリープ”入りしたアーティスト、SNS更新にファン歓喜「インスタ投稿してくれるの!?」「3人お揃い素敵です」
テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃん（西脇綾香）が2日、自身のインスタグラムを更新。3つのスーツケースが写ったショットを公開し、ファンから歓喜の声が相次いでいる。
【別カット】“コールドスリープ”後の3ショットに反響！
あ〜ちゃんは「Start of a new journey（新しい旅の始まり）」という言葉を添え、色違いのスーツケースが並ぶ写真を投稿。写真には、あ〜ちゃん、のっち（大本彩乃）、かしゆか（樫野有香）と思われる3人の手が写り込んでいる。また、2枚目にはスーツケースに寄りかかり、笑顔を見せるあ〜ちゃんのソロショットも披露された。
12月31日の大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）への出演を最後に、コールドスリープ（活動休止）に入ることがアナウンスされていたPerfume。2026年に入ってメンバーのSNSが更新されたことに対し、ファンからは「インスタ投稿してくれるの!?」「3人お揃い素敵です」「3人一緒で嬉しい尊い」などの反響が続出。
さらにコメント欄には、「行ってらっしゃい気をつけて！」「三人ともよい旅を！」といった温かい声も寄せられている。
引用：「Perfume・あ〜ちゃん（西脇綾香）」インスタグラム（@a_chan.prfm_p000001）
