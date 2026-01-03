◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

最後の中継所となる１０区鶴見中継所では立大、大東大が無念の繰り上げスタートとなった。立大は４７秒、大東大は５２秒（速報値）届かなかった。

立大は１区で２０位スタート。そのまま悪い流れを断ち切れず、往路を最下位の２０位で終えていた。史上最長ブランクの５５年ぶりとなる復活出場を果たした２３年から３大会と９区間、途切れることがなかったタスキがついに渡せなかった。６４年ぶりのシード権獲得を狙ったが、目標は大きく遠のいた。

４年連続５４回目出場の大東大も無念の繰り上げスタートとなった。真名子圭監督は「往路でシードへの流れを作りたい」と話していたが、今大会は１位・青学大と１２分３５秒差の往路１８位と出遅れた。巻き返しを図った復路だったが、昨年に続きタスキが途中で途切れた。

箱根駅伝では周囲の交通規制なども考慮し、レースを円滑に進めるために、各中継所での繰り上げ時間が以下のように決められている。自校のタスキを使うことは許されず、大会本部が用意した白と黄色のタスキをかけて出発することになる。繰り上げの条件は以下の通り。

▽往路 鶴見、戸塚中継所ではトップ通過から１０分後。平塚、小田原は１５分後。

▽復路 すべての区間でトップ通過から２０分後。