STARTO ENTERTAINMENT¤¬2026Ç¯1·î2Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢25Ç¯12·î31Æü¤«¤é1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ÖSTARTO to MOVE COUNTDOWN CONCERT 2025-2026¡×¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
STARTO¼Ò¤Ï¹âºÛµ¤¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£Ê¸½ñ¤Ç¤ÏÆ±¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÛ¤¤¤È¸ß¤¤¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸µ¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤ò½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢À®¤ê¤¿¤Äµ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é´î¤Ó¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯°ìÊý¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°ìÉô¡¢·ã¤·¤¤ÈðëîÃæ½ý¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»¿ÈÝ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë²±Â¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬¿´¤òÄË¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÈðëîÃæ½ý¤Ï·è¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇºá¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿´¤Ê¤¤¹ó¤¤Åê¹Æ¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÃ£¤âÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤â¿´¤òÄË¤á¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÈðëî¤Ã¤Æ¸À¤¦Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤½¤³Ä¾¤·¤Æ¤è¡×¡Ö¼Õºá¤¬¤Ê¤¤¤Î¥É¥ó°ú¤¡×
¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSTARTO¼Ò¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤âSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÏË¡Åª¼êÃÊ¤ò¤È¤ê¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÅù¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¸å¤â°ú¤Â³¤¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î±°Õ²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò»ëÌî¤ËÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ËX¤«¤é¤Ï¡Ö¾ï¼±³°¤Î¡¢ÅÙ¤¬¤¹¤®¤ë´¶ÁÛ¤Ï¥«¥¹¥Ï¥éÂÐ±þ¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤«¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¸ø±é¤Ï¡¢Á°È¾ÉôÊ¬¤ÇÇÛ¿®¤¬ÉÑÈË¤ËÅÓÀÚ¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÇÛ¿®¤Ï²óÀþ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç´Ñ¤ì¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èðëî¤Ã¤Æ¸À¤¦Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤½¤³Ä¾¤·¤Æ¤è¡×¡Ö¶âÊ§¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¥Ö¥Ä¥Ö¥ÄºÙÀÚ¤ì¤Î±ÇÁü¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤¬¤Ê¤¤¤Î¥É¥ó°ú¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£