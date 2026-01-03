YOASOBI、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』主題歌「アドレナ」の原作小説『Magical』公開。新ビジュアル解禁も
YOASOBIが、明日より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」を本日24時に配信リリースする。
『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破している。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリー。オープニングテーマとして書き下ろされた本楽曲は、まっすぐで不器用な恋心を描いた一曲だという。アップテンポでコミカルなサウンドと目まぐるしい展開が重なり合い、恋の高揚と迷走を映し出すような仕上がりになっているとのことだ。
配信リリースに先立ち、楽曲の原作小説として津山冬が書き下ろした『Magical』が、本日正午にWEB公開された。本作は、アニメ放送に先駆け、佐野へ思いを馳せる瑞稀の前日譚と、そこから始まる学園生活の様子を描いた作品となっているので、ぜひチェックしていただきたい。
また、結成以降使用してきたイラストビジュアルを新たに更新することも発表された。新しいイラストビジュアルは、『THE BOOK 3』のアナログレコードジャケットも手がけた中国出身のイラストレーター・清巳（QINGYI）が、Ayaseとikura を新たに描き下ろし制作したものとなっている。
■Ayase 楽曲コメント
新曲「アドレナ」をリリースすることになりました。TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマとして書き下ろしたこの楽曲は、主人公・瑞稀のストレートな恋心をアグレッシブに表現したパワフルなラブソングとなっております。2026年1発目の新曲、この楽曲を皮切りに本年も勢いよく突き進んで参ります。
■YOASOBI イラストコメント
結成時から長らく使ってきたイラストビジュアルをこの度一新いたしました。YOASOBIらしく、何事にも臆することなくチャレンジし続ける気持ちを忘れず、新たなビジュアルと共に2026年も駆け抜けていきたいと思います。
さらに、YOASOBIが2026年から2027年にかけて、国内5都市、アジア5都市で開催する＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027＞の国内会場と日程が発表となり、1月4日正午よりオフィシャルファンクラブYOA’S会員限定のチケット最速先行受付がスタートする。
■リリース情報
▼「アドレナ」
※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ
2026年1月4日（日）配信リリース
作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura
配信URL：Orcd.co/adrena
原作小説：「Magical」（津山冬 著）
▼原作小説『Magical』公開ページ
https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/
▼「BABY」
※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ
作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura
配信リリース日未定
■＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027
▼大阪公演
京セラドーム大阪
2026年10月24日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年10月25日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00-17:00）
▼愛知公演
バンテリンドーム ナゴヤ
2026年11月7日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年11月8日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
▼北海道公演
大和ハウス プレミストドーム
2026年11月14日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年11月15日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：WESS info@wess.co.jp
▼福岡公演
みずほPayPayドーム福岡
2026年11月28日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年11月29日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00）
▼東京公演
東京ドーム
2026年12月5日（土） 開場 15:30 開演 18:00
2026年12月6日（日） 開場 14:30 開演 17:00
お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
▼チケット
指定席 14,000円（税込）
ファミリーチケット・大人［着席指定］ 14,000円（税込）
ファミリーチケット・子供［着席指定］ 8,000円（税込）
※ファミリーチケットは公演中、必ず座ってご観覧いただくお席となります。立ち上がってのご観覧はできません。
※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません）
※お子様も1名につきチケット1枚が必要となります。
※ファミリーチケットは、大人の方のみ、お子様のみでのご入場はできません。
※ご入場時にお子様のご年齢が確認できるものをご提示していただく場合がございます。お子様の年齢が確認できる健康保険資格確認書・住民票などをご持参ください。
※お申込み代表者様から2親等までをご家族とさせていただきます。（2親等とは、「父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者」を指します）
※お申込み代表者様（保護者）は、18歳以上（公演日当日）とさせて頂きます。ご兄弟姉妹でお申込みの場合、代表者様が18歳以上（公演日当日）で、未成年のご兄弟姉妹をご同伴者とする場合は問題ございませんが、代表者様含め、未成年だけでのお申込みはできません。
※別のご家族グループと組み合わせてのお申込みはできません。
※ファミリーチケットのリセールは大人、子供の各組み合わせがあります為、リセール出品の際はお手持ちの全てのチケット枚数を出品していただきます。
▼年齢制限／枚数制限
・指定席
※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、１名につき1枚のチケットが必要。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞無料。
※お1人様4枚まで（複数公演申込可能）
・ファミリーチケット
※公演当日4歳〜小学生以下のお子様連れのご家族様限定の着席指定のチケットです。(3歳以下膝上鑑賞無料、ただし保護者1名につきお子様1名まで) “
※子供チケットは4歳〜小学生以下のお子様が対象です。
※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません/複数公演申込可能）
▼注意事項
＊入場時にご来場者全員の身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。
＊すべてのお客様の手荷物検査を行います。
＊本公演のチケットは、「チケット不正転売禁止法」の対象となる「特定興行入場券(特定チケット)」となります。
＊譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
＊公演中止・延期の場合を除き、いかなる場合でもチケット代の払戻は行いません。
＊客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
＊お席によっては演出の一部が見えない、または見えにくい場合がございます。予めご了承ください。
＊公演当日はスマートフォンのみ撮影可能（静止画・動画とも）
＊チケット受付の各サイト内にて、お申込み・ご購入における注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。
▼オフィシャルファンクラブ YOA’S
https://yoasobi-fc.com/s/n135/?ima=4314