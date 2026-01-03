YOASOBIが、明日より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」を本日24時に配信リリースする。

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破している。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリー。オープニングテーマとして書き下ろされた本楽曲は、まっすぐで不器用な恋心を描いた一曲だという。アップテンポでコミカルなサウンドと目まぐるしい展開が重なり合い、恋の高揚と迷走を映し出すような仕上がりになっているとのことだ。

配信リリースに先立ち、楽曲の原作小説として津山冬が書き下ろした『Magical』が、本日正午にWEB公開された。本作は、アニメ放送に先駆け、佐野へ思いを馳せる瑞稀の前日譚と、そこから始まる学園生活の様子を描いた作品となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

また、結成以降使用してきたイラストビジュアルを新たに更新することも発表された。新しいイラストビジュアルは、『THE BOOK 3』のアナログレコードジャケットも手がけた中国出身のイラストレーター・清巳（QINGYI）が、Ayaseとikura を新たに描き下ろし制作したものとなっている。

◆ ◆ ◆

■Ayase 楽曲コメント

新曲「アドレナ」をリリースすることになりました。TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマとして書き下ろしたこの楽曲は、主人公・瑞稀のストレートな恋心をアグレッシブに表現したパワフルなラブソングとなっております。2026年1発目の新曲、この楽曲を皮切りに本年も勢いよく突き進んで参ります。

◆ ◆ ◆

■YOASOBI イラストコメント

結成時から長らく使ってきたイラストビジュアルをこの度一新いたしました。YOASOBIらしく、何事にも臆することなくチャレンジし続ける気持ちを忘れず、新たなビジュアルと共に2026年も駆け抜けていきたいと思います。

◆ ◆ ◆

さらに、YOASOBIが2026年から2027年にかけて、国内5都市、アジア5都市で開催する＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027＞の国内会場と日程が発表となり、1月4日正午よりオフィシャルファンクラブYOA’S会員限定のチケット最速先行受付がスタートする。

■リリース情報 ▼「アドレナ」 ※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ

2026年1月4日（日）配信リリース

作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura

配信URL：Orcd.co/adrena

原作小説：「Magical」（津山冬 著） ▼原作小説『Magical』公開ページ

https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/ ▼「BABY」

※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ

作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura

配信リリース日未定