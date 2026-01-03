お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史（33）と町田和樹（33）が2日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）にゲスト出演。佐々木が相方・町田の“素顔”を告白した。

この日は「エバースの今後を考える」をテーマにトークを展開。

佐々木は「M-1の後にしくじりは起きやすい」と提唱した。金銭トラブルや女性トラブルが原因で「今までのM-1を振り返ると、決勝に出た後にしくじる芸人がめちゃくちゃ多い」と説明。さらに「M-1後に町田が大しくじりを犯して芸能界追放」と不穏な予言をした。

そして町田の「3大しくじり特徴」の1つ目として「出演者と番組のレベルを見てナメた態度をとる」を挙げた。

スタジオがドン引きする中で、町田は「そんなことないっす。全部100でやってる」と否定した。

さらに町田のナメた態度の実例として「ナメてる先輩がいるライブは遅刻する」「ナメているライブのリハーサルには行かない」「エバースの単独ライブに5時間遅刻」を示した。

佐々木は「ライブとライブの合間に出かけて、服を買って遅刻するとか…」と説明した。町田は「1回だけね！」と応じた。

ハライチ・澤部佑は「怒られたことないの？」と聞かれると、町田は「ガチで怒られたことない」と返答した上で「人を見て“この先輩大丈夫そうだな”と思うことはある。優しい先輩の前では出ちゃう」と告白した。