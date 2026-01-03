舞台『のだめカンタービレ』俳優・竹内將人、結婚報告「一般の方と」
俳優の竹内將人が3日、自身のインスタグラムを更新し、一般女性と結婚したことを報告した。
【写真】お相手は？結婚した竹内將人の報告全文
インスタでは「新年あけましておめでとうございます。皆様にとって、健やかで実り多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます」と切り出しながら、「私事ではございますが、このたび竹内將人は、かねてよりお付き合いしてまいりました一般の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。
続けて「これまで舞台に立ち続けてこられたのは、応援してくださる皆様、そして関係者の皆様のお力添えがあってこそだと、改めて深く感謝しております」と伝えた。
最後に「その感謝を胸に、これからも一人の芸術家として、日々の積み重ねを何より大切にしながら、より深く、より誠実に作品と向き合ってまいります。今後とも変わらぬご指導、ご声援を賜れましたら幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。
竹内はミュージカル『のだめカンタービレ』黒木泰則役、ミュージカル『レ・ミゼラブル』マリウス役などを務めた。
