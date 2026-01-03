2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。ライフ部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/11/30）。

19歳のとき、アルバイト中の事故で左目の眼球が破裂し、視力のほとんどを失った、かたのめいさん。現在は会社員として働く傍ら、「片目シンガー」として活動し、今年8月にはメジャーデビュー曲「Croissant（クロワッサン）〜欠けた世界で気づけたもの〜」をリリースした。

そんなかたのめいさんに、怪我をしたあとに感じた日常生活の苦労や、左目をほぼ失明したあとの人間関係、怪我をしたあと世界中を旅するようになった理由などを聞いた。



かたのめいさん

道で人とぶつかったり、駅の階段で転んだりしたことも

――左目をほぼ失明してから、生活していて大変だったことはありますか？

かたのめいさん（以下、めい） これまではなんともなかった道が、片目だと全然見え方が違って。特に人が多い場所だと、上手く距離感が掴めずに何度も人とぶつかってしまったり、駅の階段で転んだりしたこともありました。

あと、文字が書きづらくなったし、メイクもすごくしづらくて。たとえば、怪我をする前は、アイラインは引きたい方の目をつぶって引いていたんですよ。でも、片目になってからは、目をつぶったら見えないから引けないじゃん、と。

――今までできていたことが、できにくくなったと。

めい 自転車や車を運転するのも怖くなってしまって。車の運転をするときは、助手席に誰か座ってもらうようにしてました。

もう片目の生活をし始めて10年経ったので、今はどれも問題なくできるようになりましたけど、当時は「両目だからできていたことって、こんなにあったんだ」とびっくりしましたね。

「人ってこんなに冷たいんだ」当時はとにかくネガティブだった

――生活している中で、特に困ったことはありましたか？

めい 困ったというか、「誰も私の辛さをわかってくれない」と思い込んでいました。外を歩いてて転んだり、倒れてしまったりしたとき、助けてくれる人がほとんどいなくて。大きな眼帯をしていて、明らかに何かありそうな私を好奇の目で見てくる割には、私が本当に困っているときには目を背ける。

今だったら、「助けるときにセクハラだと思われたらどうしよう」とか、周りの人たちにもいろんな思いや事情があるんだと考えられます。でも当時はとにかくネガティブだったので、「人ってこんなに冷たいんだ」「人間嫌い」と思ってましたね。

「顔に傷があるから、恋愛も無理だ」友達と距離を取り、新しい出会いの場にも行かなくなり…

――怪我をしたあと、お友達とも距離を取ったそうですね。

めい そうなんです。友達は着実に前に進んでいるのに、「なんで自分はこうなっちゃったんだろう」と現実を直視できなくて。その時はまだ、怪我をした自分を受け入れるのが怖かったんです。

あと、新しい出会いの場に行くのも怖くて。顔に傷があるから、当時は恋愛も無理だと思っていました。

――アルバイト先には復帰したのでしょうか？

めい はい。怪我をした居酒屋に復帰させてもらいました。バイト先のメンバーは、「おかえり」と快く迎え入れてくれて。勤務中の事故だったので、労災もおりました。

――先ほど上手く距離感が掴めなくなったと言ってましたが、アルバイトをするのも大変だったのでは？

めい 復帰後に任されたのは厨房での食器洗いだったのですが、片目が見えなくなってしまったので、最初は大変でした。でも、調理や接客のようにいろんなところに目を配る必要はなかったから、割と早い段階で慣れることができました。

ずっと厨房にいるから“人の目”も気にならないし、すごくありがたかったです。当時は家と職場を往復する日々で、アルバイトが生きがいになってましたね。

「もう生きたくない。死にたい」と思うほど絶望していたが…

――退院後しばらく落ち込む日々が続く中で、前を向けるようになったきっかけはあったのですか。

めい 少し遡るんですけど、入院中に病室で「もう元の左目に戻らない」と先生に言われてから、「なんでこうなっちゃったの。もう生きたくない。死にたい」と思うくらい絶望していた時期があったんです。

その時期に、なぜか分からないんですけど、頭の中にいろんな映像が流れてきて。その中に、教科書の挿絵で見たような、貧困で苦しむ子どもたちの映像があったんですよね。「辛いときに、もっと辛くなるような映像なんて見たくない」と思って振り払おうとしたんですけど、なぜか全然消えてくれなくて。

――その映像に対して、どんな思いを持ったのでしょうか。

めい 「私は片目を失っただけでこんなに絶望しているのに、世界にはもっと辛い状況で苦しんでいる人がたくさんいる」と気づいて。そのときに漠然とですが、「そういう人たちのために、私だからこそできることがあるんじゃないか」と思いました。

あとから友人に聞いたのですが、その頃の私は「この怪我はギフトなんだ。同じように困っている人を助けるためにもらった試練なんだ」と話していたそうです。ただ、怪我をした直後は不安感や絶望感の方が強くて「何かをしよう」とまでは思えませんでした。

でも退院してから、自分の体験を通じて「みんな私に対して冷たいけど、自分はどうなんだろう？」「私は人の辛さに向き合って来たって言える？ 困っている人に手を差し伸べてきた？」と疑問を持つようになって。そこから、少しずつ見える世界が変わっていきました。

「私にしかできないことがある」海外を旅するようになったきっかけ

――その後、海外に行くようになるんですよね。どうして、「海外に行こう」と思うようになったのですか。

めい 最初は、「私が怪我をしたのには、きっと何かの理由があるはずだ」という思いからでした。

どうして私はこんな怪我をしてしまったのか。それは、私にしかできない“使命”があるからなんじゃないか。自分の怪我にそんな「意味」を持たせることで、怪我を受け入れようとしていたのかもしれません。

その思いが、病室で思い浮かんだ「貧困の子どもたちの映像」と結びついたんですよね。でも、自分の目で実際にその光景を見ていないのに、「私にしかできないことがある」なんて言うのは、ただのエゴだなと思って。

不幸中の幸いですが、私には右目が残っているので、その右目を使って、まずは世界を見なきゃいけない、自分の目で世界の現実を確かめなきゃいけない。そう思って、アルバイトでお金を貯めて、世界中を旅するようになりました。

最初は「眼帯の変なやつがいる」と思われるのが怖かった

――最初に、アイスランドを訪れたのですよね。

めい そうです。異文化交流のプログラムに参加して、いろんな国の人達と2週間生活しながら、募金活動をしたり、地域の清掃をしたりしました。

私には分かりやすい「怪我」があるので、人の注目を集めやすい。だったらそれを活かして、人前に立って何か活動しようと思ったんです。でも実は、最初の3日間は自分のベッドから一歩も動けなくて。

――どうして動けなかったのでしょうか。

めい 周りの人達と比べてうまく英語が喋れないし、何より「眼帯の変なやつがいる」って思われてるんじゃないかって怖くて……。でも、「このままじゃいけない」って勇気を振り絞って、つたない英語と翻訳機でコミュニケーションを取り始めたんです。

「左目どうしたの？」海外に行って気づいた日本とのコミュニケーションの違い

――勇気を出した結果、周りとのコミュニケーションは取れるようになりましたか。

めい もう、想像以上に！ 宗教も言語も、育った環境も、何もかも違う人たちが、私を受け入れてくれました。

なかには、歴史的な背景から日本にあまり良い印象を抱いていない国もありましたけど、そういう国の人たちも、私自身を認めて、受け入れてくれた。それがすごく嬉しかったですね。

――日本との違いは何か感じましたか。

めい 日本だと、左目が見えない私が困っていたとしても、こちらを見るだけで声をかけてくれない人がほとんどでした。

でも海外では「左目どうしたの？」と聞いてくれる人が多かったです。びっくりしましたが、私としてはすごく気が楽でしたね。そっちの方が、私も事情を話しやすいなって。

ただ、「見ているだけの日本が悪い」と言いたいのではなくて。私に必要だったのは、自分から「困っています」「助けてほしい」と伝えることだったんです。そうすればきっと、手を差し伸べてくれる人が大勢いたはず。

なのに私は「どうせ誰も助けてくれない」と勝手に判断して、勝手に孤独を感じていただけだったなと気づきました。

インドネシアで「日本はどうしてあんなに自殺者が多いの？」と聞かれ…

――その後も、いろんな国に行ってますよね。

めい 東南アジアをバックパックで1周したり、カンボジアで学校を建てるボランティアに参加したり。特にインドネシアでの経験は、私にとっての大きな転機になりました。

――インドネシアでは、どんなことがあったのでしょうか。

めい ボランティア活動の中で、音楽や日本語を教える先生として現地の高校を訪問した際に、子どもたちに「日本はインドネシアより裕福な国なのに、どうしてあんなに自殺者が多いの？」って聞かれたんですよね。

――考えさせられますね。

めい それまでの私は、「貧困＝不幸」だと思い込んでいたけど、インドネシアには笑顔で幸せそうな子が大勢いたんです。

それから、「お金がないことで、不幸だと感じることはあるかもしれない。でも、『お金がない＝不幸』ではないのかもしれない」と考えるようになって。

これまで私が気づけなかっただけで、もっと身近なところに困っている人はいるのかもしれないと思うようになって、国内での活動に目を向け始めたんです。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

