古くから豪華列車を投入してきた東武

東武鉄道の特急形電車は「日光戦争」とも呼ばれる国鉄との競合もあり、時代を先取りする豪華車両が投入されてきました。1929（昭和4）年の時点で、オープンデッキを備えた展望客車「トク1形500号」が存在し、特急電車の最後尾に連結されました。最大定員は20人で、展望室は食堂を兼ね、シェフや給仕も乗務した「走る貴賓室」でした。

【居心地良すぎ】「スペーシア」の快適個室を見る（写真）

その豪華路線は戦後も変わらず、1956（昭和31）年に投入された1700系は、回転式リクライニングシートやビュッフェを備えていました。同年に国鉄が投入したキハ55系気動車は東武より料金が安かったものの、ボックスシートであり設備では比較になりませんでした。

そして、1700系に対抗し、国鉄特急形並みの接客設備を備えた国鉄157系に対して投入された東武1720系「デラックスロマンスカー」は、国鉄2等車（現・グリーン車）並みの座席間隔1100mmの回転式リクライニングシートを採用し、ミュージックボックスのあるサロンルームや、編成中2か所のビュッフェ、日本初の自動ドアを備えていました。私鉄特急としては当時日本一のグレードであり、1991（平成3）年の引退時点ですら、特急形電車として最上位の設備でした。

このように、特急専用車両の質が高い東武鉄道は、車両寿命が長い傾向にあります。特急用として誕生し、後に格下げされた5700系は40年間活躍し、急行用として生まれ、後に特急用に格上げされた200系は約35年がたった今も活躍が続いています。

ホテルのデザイナーが手がけた豪華な仕様が随所に

1990（平成2）年に登場した100系「スペーシア」も、長く活躍する車両です。1720系「デラックスロマンスカー」の後継車として、さらに上のグレードを求められた100系は、“Fast ＆ Pleasure”（速度と快適性）を設計コンセプトに生まれました。

全電動車で動力性能を追求しつつ、床部分の厚さが1720系の50mmから130mmに増え、静粛性が増しています。特に4人用個室は厚さ15mmの純毛絨毯も敷かれたので、並みの特急の付随車と変わらない静かさを実現しました。

インテリアは、銀座東武ホテルのデザインを手掛けたロバート・マーチャント氏の手によるもので、ホテルの空間を意識していました。例えば、ビュッフェにカウンター式の案内所が設けられていたり、個室のテーブルが大理石だったり、演出と素材へのこだわりが追求されていました。

4人用個室にはビュッフェに直接注文できる通話装置、オーディオサービス、電動ブラインドまで備えられていました（現在は撤去）。座席鉄として公平に見て、東武特急で最高の座席は、2025年現在でも「スペーシア」4人用個室のものです。リクライニングこそしないものの、座席形状とクッションが抜群に優れており、個室料金を支払うだけの価値を感じます。

1720系の座席間隔1100mmを維持した普通席は、ハイパック式の背もたれに隣席との仕切り、オーディオ装置（後に撤去）にもなるヘッドレストが備わり、フットレストとインアームテーブルもありました。JRにおける2＋2列のグリーン車に迫る居住性であり、東武特急の普通席では現在でもトップクラスの座席です。

豪華絢爛な金色のスペーシアが登場

100系「スペーシア」は走行性能にも優れ、最高130km/hでの運転が可能でした。実際には120km/hでの走行でしたが、100km/hまでの加速性能に優れていました。さらに、加速度が制御されており、乗客の負担が少ない加速度での走行を可能にしました。

2011（平成23）年よりリニューアルを実施し、座席モケットや壁紙、カーペットなどの交換と、外部塗装の変更が行われました。ほかに、行先表示器のフルカラーLED化、インターネットWi-Fi回線の設置といった改良もなされています。

2015（平成27）年には、「日光東照宮四百年式年大祭」に合わせて103編成と106編成が、黄金の外観を持つ「日光詣スペーシア」となりました。106編成については、個室も黄金のインテリアとし、私鉄特急有数の特別な空間となっています。

現在の塗装は「登場時塗装」「日光詣スペーシア」「いちごスペーシア」の3種類です。2023年の「スペーシアX」登場で、100系の9編成のうち3編成が廃車されたものの、2025年現在ではJR直通特急の全てで運用されており、後継車両の話は出ていません。JR直通性能を活かし、これまでに八王子、千葉、上野など、様々な場所から臨時列車の運行がなされています。

座席にコンセントがなく、和式トイレが残るなど、1990年代を感じる部分はありますが、100系「スペーシア」の活躍はまだ続きそうです。