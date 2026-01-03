2匹のシベリアンハスキーさんをドッグランに連れて行った飼い主さん。思ってたのと違う…？まさかの光景が可愛すぎて自由すぎると話題になっています。

思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で24.8万回を超えて表示されており、1.6万件のいいね、たくさんの絶賛コメントが寄せられることとなりました。

【写真：2匹のハスキー犬をドッグランへ→『駆け回って遊ぶかな』と思ったら…想定外の光景】

2匹のハスキー犬をドッグランに連れて行った結果

Xアカウント『@mofumofusaaan』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ウーフ」くんと「フーマ」くんのお姿。この日も、飼い主さんと一緒にドッグランへと遊びに出かけられたのだといいます。

ドッグラン、そしてシベリアンハスキーといえば、元気いっぱいに駆け回る姿を想像しそうなものですが…この日のおふたりは一味違ったようです。

思ってたのと違うまさかの光景に反響

コテンと寝転がり、『どうぞ撫でるならご自由に…』なんて声が聞こえてきそうなほど無防備に眠りにつこうとしていたというウーフくんとフーマくん。

撫でられてどこか満足そうな表情を浮かべていたというフーマくん。ピンクの可愛い舌をチラッと覗かせながら、カメラ目線で愛くるしい表情を見せてくれていたのだそう。

対してウーフくんはというと…どこか『塩対応』という表現がぴったりなクールな表情で、すでに夢の中に誘われているかのような様子だった模様。

ドッグランなのに、ランはしない…。思わずクスッと笑える微笑ましい光景は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛すぎますっっっ！」「撫で撫でしてもらって満足かな？」「ドッグランが休憩所みたいですね」「何しに来たんｗｗ」「ドッグゴロン」など多くのコメントが寄せられています。

繁殖引退犬のハスキーコンビの日常

ウーフくんとフーマくんは、繁殖引退犬の男の子。保護猫の「ムギ」ちゃん「ゴマ」ちゃんと共に暮らしており、日々さまざまな場所にお出かけをしたり、お友だちと遊んだりと賑やかで笑顔に溢れた日常を過ごされているといいます。

ご家族に溺愛されながら、それぞれの個性を大切に幸せに暮らすハスキーコンビの日常は日々多くの人々に、ハスキーの魅力、たくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mofumofusaaan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。