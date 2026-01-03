生まれた時から犬と一緒に暮らしてきた男の子。体調の悪いワンコを気遣う優しい行動が注目を集めています。

投稿は記事執筆時点で120万再生を突破。「幸せいっぱい」「ただただ尊い」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれた時から犬と一緒に暮らした男の子→体調が悪いと心配して…家族愛にあふれた『尊い行動』】

静かに寄り添う、小さな弟

TikTokアカウント「lleeaa_0327」に投稿されたのは、オーストラリアンシェパードの「レア」ちゃんと、まだ幼い弟くんの穏やかな日常のひと幕。この日レアちゃんはお腹の調子が優れず、ソファで横になって過ごしていたといいます。

そんなレアちゃんのそばに、ぴったりと体を寄せていたのが弟くん。レアちゃんは目を細め、すっかり心を許しているよう。生まれた時から一緒に暮らしてきた時間が、その距離感からもにじみ出ているように感じられます。

自分のお布団を…

すると弟くんは、自分のお布団を持ってきて、レアちゃんの体にそっとかけてあげていたそうです。その行動からは、相手を気遣う思いやりが伝わってくるようで、ほっこり温かい気持ちになります。

お布団をかけてあげた後も、弟くんはその場を離れなかったとか。レアちゃんの顔を覗き込むように、じっと様子を見守る姿からは心配な気持ちがにじみ出ています。幼さの中に、相手を思う優しさが育っていることを感じさせるのでした。

ずっと離れずに

レアちゃんの首元に顔をうずめ、何度も優しく触れる弟くん。時折、話しかけながら頭を撫でる場面も。その後も離れることなくそばに居続けていたという弟くんは、たとえ視線を外しても、手だけは休まず撫で続けていたんだとか。

レアちゃんも、その行動をすべて受け止めるように身を委ねていたといいます。穏やかな表情で、安心しきった様子のレアちゃん。体調を気遣い、そばを離れなかった弟くんの行動は、生まれた時から共に育ってきた絆を感じさせる、尊いひと幕だったのでした。

投稿には「あー優しい可愛すぎる涙が止まらん」「この平和が続きますように」「今年の冬乗りきれそうなくらいあったかい動画でこっちも幸せ♡」「今日1日の疲れがほっこり癒やされました！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「lleeaa_0327」では、レアちゃんと子どもたちが過ごす、穏やかな日々の様子が投稿されています。何気ない時間の尊さを感じさせてくれる瞬間を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「lleeaa_0327」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。