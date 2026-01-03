¤Þ¤µ¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ë¥ó¥Ð¤ò½éÆ³Æþ¡£¥¢¥×¥ê¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©
²æ¤¬²È¤Ë¡ÖRoomba Max 705 Combo ¥í¥Ü¥Ã¥È + AutoWash ½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê17Ëü9800±ß¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î½é¤á¤Î¤³¤È¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é°ìÅÙ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢iRobot¡Ê¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÇË»º¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¡¢¤¤¤ÞÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£²¼¼ê¤·¤¿¤éÁÝ½ü¤É¤³¤í¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡Ä¤È¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÆüËÜË¡¿Í¤ÎÈ¯É½¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»ö¶È¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢´ë¶È¤¬°ú¤·Ñ¤°·Á¤ÇºÆÊÔ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜË¡¿Í¤ÏÂ¸Â³¡£½¤Íý¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¾Íè¤Î¤³¤È¤ò´°Á´¤Ë¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖµÞ¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×
¤³¤³¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¥ë¥ó¥Ð¡¢¤½¤·¤ÆiRobot¡Ê¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥ó¥Ð¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2002Ç¯¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤µ¤»¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
³«È¯¸µ¤ÎiRobot¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È·³»ö¤ä¸¦µæÊ¬Ìî¸þ¤±¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò²ÈÄíÍÑ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¥ë¥ó¥Ð¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¾²¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¼«ÂÎ¤ò¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ËÄêÃå¤µ¤»¤¿Â¸ºß¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¹â¤¤µ¡Ç½À
¤µ¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¡ÖRoomba Max 705 Combo ¥í¥Ü¥Ã¥È + AutoWash ½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£È¢¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤¹âµé´¶¡£»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢²ÈÅÅ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÏµÛ°ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿å¿¡¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÛ¤¤¹þ¤ßÁÝ½ü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Æ°¤Ç¿¡¤ÁÝ½ü¤Ø°Ü¹Ô¡£½¸¤á¤¿¥´¥ß¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢»ÈÍÑ¸å¤Î¥â¥Ã¥×¤â¼«Æ°¤ÇÀö¾ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÝ½ü¤Î¹©Äø¤ò¤Û¤ÜÇ¤¤»¤¤ê¤Ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡£´ðËÜÅª¤Ë¡È¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡É¤ÇOK¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙÂÎ¸³¤¹¤ë¤ÈÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½é´üÀßÄê¤äÁàºî¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²æ¤¬²È¤Î¥ë¥ó¥Ð¤Ë¤Ï¡ÖËÜÂ¿Ãé¾¡¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎÉð¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£
¢£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¼åÅÀ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼ÂºÝ¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤¬ÁÝ½ü¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤¿¡£ÆÈ¼«·Á¾õ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥·¤¬¡¢Éô²°¤Î³Ñ¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Û¥³¥ê¤òÆâÂ¦¤Ø¤«¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤¿¤á¡¢Ã¼¤Ë¥´¥ß¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬¶ì¼ê¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÉô²°¤Î³Ñ¤äÊÉºÝ¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
Æ°¤¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾²¤òÌµ·×²è¤ËÁö¤ê²ó¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Éô²°¤Î·Á¤Ë±è¤Ã¤Æ°ìÄÌ¤êÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤â¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤å°Ýß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8²ó¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¡£»È¤¦´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÛ°ú¸å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿å¿¡¤¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¾²¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¸º¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¾¯¤·±ð¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÝ½ü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥´¥ß¤Ï¼«Æ°¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢¼ê¤Ç¿¨¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥ß¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ë¤È¤¤Î²»¤ÏÂç¤¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÀßÄê¤ò»È¤¨¤Ð³°½ÐÃæ¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹
¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤¿¤À¡¢À½ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÂç¤¤ÊÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾²ÁÝ½ü¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°·ë¤·¡¢Æü¡¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ò¤È¤Ä¸º¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÂ¿Ãé¾¡¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²æ¤¬²È¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ãß· ÁÏ¡ÊGoodsPress Web¡Ë¡ä
¼ãß· ÁÏ¡ÃGoodsPress WebÊÔ½¸Éô½êÂ°¡£»þ·×¡¢·¤¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¡£YouTube´ë²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ì¥ß¥ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÇ¿Í¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¤¼¤Ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
