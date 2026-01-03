【韓国カフェ】行列必至の塩パン「ARTIST BAKERY」

カフェブームの韓国ですが、中でも塩パン人気が再燃。いくつか人気なお店がありますが、今回は日本での、韓国カフェブームの先駆けともなった「ロンドンベーグルミュージアム（London Bagel Museum)」の姉妹店として2023年12月にオープンした「アーティストベーカリー（ARTIST BAKERY）」を紹介します。

ARTIST BAKERY 安国店

アーティストベーカリーは塩パン専門店。

ロンドン風のおしゃれな外観のお店の中に、様々な種類の塩パンが並んでいます。

日本のパン屋では見たことがないラインナップに、ワクワクします。

その中で、今回選んだのはこの4つ。

Squid ink cheese salt bread（W5,300)

真っ黒な見た目が気になったイカ墨チーズ塩パン。

プレーン(W3,800)を2つ。

No.1と書いてあったFresh milk Cream salt bred(W6,800)。

店内は混んでいたので、テイクアウトで購入。

パンに比べるとコーヒーは比較的に安いなと感じます。

個人的には、甘くて優しい味のするFresh milk Cream salt bredが好きでした。

ジャムやクリームなど気になるものもたくさん。

行列を回避するには？

塩パンもドリンクも美味しいアーティストベーカリーですが、とにかくいつも行列が絶えないんです…。

時間の限られている旅行中に少しでも時間を節約したいですよね。

事前予約はできないため、当日に予約する方法が2つあります。

①店頭の機械で入店の順番待ち（am7:00~受付開始）

②CATCH TABLEというアプリで予約(am9:00~受付開始）

どちらも韓国の電話番号は必要ないので、渡韓前に準備する必要はありません。

平日の9時過ぎにCATCH TABLEで予約してから店舗へ向かったのですが、テイクアウトだと並ばずにすぐに入れると言われたので、テイクアウトに変更しました。

※アプリでは朝9時に予約して10時ごろに呼ばれました。

マッシュルームとトリュフのスープも大人気なので、イートインでもぜひ！

お土産にもおすすめなオリジナルグッズ

味のある犬のイラストが可愛いオリジナルグッズは、オーナーさんがイラストを担当。

私は帰宅日の朝にお店へ行ったので、パンをお土産にしました。

SHOP INFO

ARTIST BAKERY

住所：ソウル特別市 鐘路区 安国洞 164

3号線 安国駅 3番出口徒歩1分

営業時間：am7：30～pm20：00(ウェイティング開始am7：00)