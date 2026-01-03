香坂みゆき、父親を顔出し 親子散歩ショットに「笑顔がそっくり」「優しそうなお父様」の声
【モデルプレス＝2026/01/03】歌手でタレントの香坂みゆきが1月2日、自身のInstagramを更新。父親との散歩ショットを公開した。
【写真】62歳女優「仲良しな親子」父親顔出しの2ショット
香坂は「新年初散歩中」とコメントし、写真を投稿。帽子やスカーフで防寒し、楽しそうな笑顔で父親と散歩をしている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「仲良しな親子」「微笑ましい」「笑顔がそっくり」「優しそうなお父様」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】62歳女優「仲良しな親子」父親顔出しの2ショット
◆香坂みゆき、父親との散歩ショット公開
香坂は「新年初散歩中」とコメントし、写真を投稿。帽子やスカーフで防寒し、楽しそうな笑顔で父親と散歩をしている様子を公開した。
◆香坂みゆきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲良しな親子」「微笑ましい」「笑顔がそっくり」「優しそうなお父様」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】