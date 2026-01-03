

MEGUMI、AK-69、永野

MEGUMI、AK-69、永野がこのほど、都内で行われた「ラヴ上等 de Love again」Special Night by NETFLIXに出席した。

日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の”はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。

MEGUMI、AK-69、永野の絶妙なMC陣も本作の魅力の一つだが、MEGUMIは「私的にはすごく実験だったんです」とキャスティングについて触れる。MEGUMIは「AK-69さんはまったく喋らないんじゃないかという恐怖もあったし、永野さんも“恋リア”嫌いって言っていたじゃないですか」と収録前の心境を明かしつつ「狙っていたわけじゃないのに、それぞれの立ち位置がしっかりできてすごく良かった」と安堵の表情を見せていた。

これまで配信された話のなかで印象の残っているシーンを聞かれたAK-69は「『水はヤベェだろ』っていうのが面白かったですけど（笑）」とBabyとあもが一触即発になったシーンをあげると、永野は「冒頭でいきなりつーちゃんとミルクが『何見てんだよ』って。一人しかいないから、（誰かが）入ったら見るだろうと思って（笑）。いきなりセキュリティが止めて『これは何を見せられているんだろう？』と思いましたけど」と振り返った。