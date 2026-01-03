◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

１９９６年以来、３０年ぶりの総合優勝を狙う中大は、当日変更で９区に登録された主将・吉居駿恭（しゅんすけ、４年）は、３位でタスキを受けた。

１位の青学大、２位の国学院大の猛追を託されたエースは、スタート時点で１位の青学大を３分１４秒差で追ったものの、トップを快走する青学大との差はなかなか縮められず、４分２３秒（速報値）と差を広げられてタスキリレー。背中は最後まで遠かった。

吉居は４年連続の箱根路。１年時は４区で５位に入り、２年時に７区、３年時には１区で区間賞を獲得した。

◆吉居駿恭（よしい・しゅんすけ）２００３年４月８日、愛知・田原市生まれ。実業団のトヨタ自動車で活躍した父・誠さんの影響で小学５年で陸上を始める。田原東部中では３年時に全国中学大会１５００メートル優勝、３０００メートル２位。宮城・仙台育英に進み、全国高校駅伝に３年連続出走。１６８センチ、５０キロ。家族は両親と双子の兄２人。