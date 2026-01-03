オーセンティック・フォーリセリエ

2024年のモントレー・カーウイークでランボルギーニが新世代のスモール・ランボ、『テメラリオ』をワールドプレミアした時、同社のCEO兼会長のステファン・ヴィンケルマン氏は、それを「オーセンティック・フォーリセリエ」と表現した。

【画像】最も軽量なスパルタン仕様をイタリアで体感！新型スモール・ランボルギーニ『テメラリオ』 全20枚

これは、『正真正銘の規格外』を意味する言葉。ランボルギーニがいかにこのニューモデルに絶対的な自信を抱いていたのかは、この一言からも容易に想像できた。



新世代のスモール・ランボルギーニ、『テメラリオ』にイタリアで試乗。 ランボルギーニ

それから約1年という時間を経て、ようやくそのテメラリオをドライブすることができた。まずはイタリアでオンロードを、そしてそれからさほど長い時間を待たずして、日本の鈴鹿サーキットでそのパフォーマンスを体験するチャンスを得ることができたテメラリオは、果たしてどのような走りを披露してくれたのだろうか。まずはオンロードでのインプレッションからレポートを始めよう。

サンタアガタ・ボロネーゼのランボルギーニ本社で改めて対面したテメラリオは、やはり最新のスーパースポーツとして魅力的なスタイルを持つモデルだった。試乗車として用意されていたのは、『アルジェリータ・パッケージ』。

独自のカーボンファイバー製エアロパーツやボンネット、そしてやはり軽量タイプのウインドウを採用するほか、さらにこちらも軽量なインテリアエレメントとカーボンリム、チタン製のマフラーを装備することで25kg以上の軽量化を実現。エアロダイナミクスにおいてもさらに効率を高めることに成功したという、テメラリオの中でも現在の段階では最もスパルタンな仕様である。

速さと軽さをダイレクトに感じさせる

ミティア・ボルケルト氏率いるランボルギーニのデザイン部門、チェントロスティーレが描いたテメラリオのスタイリングは、その第一印象から速さと軽さをダイレクトに感じさせるものだ。

シャープなヘッドランプや六角形のデイタイムランニングランプが特徴的なフロントマスクは実にスムーズな造形で、ここを起点に後方へと流れていく流麗なラインからは純粋な美しさとともに、最新のランボルギーニ製スーパースポーツが実現しているだろう優秀なエアロダイナミクスへの期待が大きく高まる。



試乗はサンタアガタ・ボロネーゼのランボルギーニ本社を起点に実施。 ランボルギーニ

リアタイヤが露出するテールセクションのデザインも刺激的だ。ちなみにこれはスーパーバイクのそれからインスピレーションを得たものと説明されている。

インテリアのデザインは実に機能的だ。前作のウラカンと比較するとキャビンのスペースは拡大され、フットスペースやヘッドクリアランスにはさらなる余裕が生み出されていることが分かる。

ちなみにテメラリオにはフロントに飛行機の機内持ち込みサイズのスーツケースが2個収納できるラゲッジスペースが備わるが、さらにシートの後方にも十分な荷物スペースが確保されている。

バケットタイプのシートはホールド性にも優れており、走行時に操作が必要なスイッチを集中的に配置したステアリングホイールも、その使い勝手に問題を感じることはなかった。室内からの視界は、ボディデザインからも想像できるように斜め後方はほとんどそれが期待できないのは残念だ。

スーパースポーツのそれとは思えない

センターコンソール上にあるスタートボタンをプッシュして、さっそくドライブを始めることにする。

テメラリオのパワーユニットは、ミドに搭載される『L411』型と呼ばれる4LのV型8気筒ツインターボエンジンと、フロントアクスルを駆動する2基のエレクトリックモーター、そしてエンジンと8速のデュアルクラッチトランスミッションの間に配置される、1基のエレクトリックモーターで構成されている。



ミドに搭載される『L411』型と呼ばれる4LのV型8気筒ツインターボエンジン。 AUTOCAR

したがって総容量で3.8kWhのリチウムイオンバッテリーに残量があるかぎりは、テメラリオはスタート時にはフロントモーターのみを用いたゼロエミッション走行を行う『チッタ』モードを自動的に選択するわけだが、ここでまず感じるのは、およそスーパースポーツのそれとは思えない快適な乗り心地だ。

その直接の理由はやはりテメラリオのために新設計されたフルアルミニウム製のスペースフレーム、そして前後のサスペンションが持つ剛性の高さにある。

フロントに255/35ZR20、リアに325/30ZR21サイズのタイヤを装着しながら、時として現れる荒れた路面を乗り越える時にも、巧みにショックを乗り越えていくフィーリングは、まさに感動的でさえある。これならば日常的にテメラリオを足として使うことにさえ一切の抵抗を感じないはずだ。

13種類にも及ぶモード設定

バッテリーの残量が少なくなってきたのを確認して、ドライブモードを『ストラーダ』に切り替える。テメラリオではほかに『スポルト』、『コルサ』の各モードが選択できるほか、それとは独立して『ハイブリッド』、『リチャージ』、『パフォーマンス』という3タイプのエネルギーモードの設定が可能だ。

その組み合わせはトータルで13種類にも及ぶが、今回オンロードで使用したのはおもにストラーダとスポルトの両モード。ストラーダではトルクベクタリングを含む、e-4WDシステムを始めとする最新のデバイスによる安定性志向のビークルダイナミクス制御が特に印象的だった。その名のとおり高速道路のクルージングやリラックスしたワインディング走行には、このモードを選択するのがベストだろう。



イタリアでテストドライブを行った筆者と試乗車のテメラリオ。 山崎元裕

それではスポルト、そしてさらにテメラリオのパフォーマンスをフルに楽しむためのモードであるコルサでは、ドライバーはどれほどに刺激的な走りを楽しむことができるのだろうか。ここから先にどのような世界があるのかは、鈴鹿サーキットからのレポートに譲りたいと思う。