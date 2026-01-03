俳優の吉岡里帆さんが、インスタグラムを更新。“癒されショット”で新年のあいさつをしつつ、誤字とみられる離婚報道に言及しました。

【写真を見る】【 吉岡里帆 】 “癒されショット”で新年あいさつ 今年は「後厄」も「丸ごと抱きしめて参ります」 誤字とみられる離婚報道にも言及





吉岡さんは、「2025年も沢山ありがとうございました！ 良いお年をお迎えください。」と、猫を抱きしめて癒された表情の写真を投稿。自身そっちのけで、猫や「ちいかわ」メインの癒されショットを連発しつつ「あったかくしてね、栄養とってね、無理しすぎず、ゆっくり眠れますように。心も体もちゃんと休めますように。ハグハグ ぎゅ！ 皆様が幸せな2026年を迎えられますよう、心からお祈りします。また来年も、大好きです。」と、ファンに愛あふれる気遣いのメッセージを送りました。









また、「私は新年早速、結婚していないと思っていたのですが先に離婚報道が出ました…とほほ。(誤字のようです)」と、一部で報じられた離婚報道に、お茶目に言及。続けて「後厄大殺界ラストyear 丸ごと抱きしめて参ります！笑 今年も頑張るぞー！！！」と、不運を跳ね飛ばすように、新年の意気込みを綴りました。









この投稿に、「2026年、里帆さんの更なる飛翔を願っています」「今年も一年無理しないで頑張ってください」「今年も、お元気にご活躍下さいね」といった応援のコメントや、「猫ちゃんたちもちいかわも可愛いですね」「ネコは無邪気でかわいい」「子猫ちゃんと里帆ちゃんの組合せは罪すぎる、可愛いすぎる」と、写真に癒されたコメントが多く寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】