タレントの小島瑠璃子さんが、3日までに自身のInstagramを更新し、新年の挨拶とともにYouTubeチャンネルを開設することを発表しました。

【写真を見る】【 小島瑠璃子 】 「過酷な1年だった」2025年は「人生で一番ひとの優しさに甘えさせていただいた」新年を迎えYouTubeチャンネル開設を発表



小島さんは「2025年、人生で一番ひとの優しさに甘えさせていただきました。ありがとう、ありがとうございますって沢山言った年でした。過酷な一年だったけれど、ひとの温かさに触れたり絆を深く感じることが多かった年でもありました。」と感謝を伝えながら、8枚の写真とともに2025年を回顧。





続けて、「私だけじゃなくて皆んな色々あって、そんな中で今日生きていて、明日も何とか生きていく。たまにご褒美みたいな瞬間がくるから。それまでは落ち込みすぎず、周りに感謝をして、ただ自分のすることを黙々とすると思っています。」と記すと「大丈夫！！2026年はみんなにとっていい年になります！！！ ビシビシとそんな気配がしています 夜明けだー 一緒にいい年にしましょう」と新しい1年への抱負をつづりました。







また、投稿の最後には「追記」としてYouTubeチャンネルを始めることを発表。内容について「プライベートや仕事の現場を撮り溜めたり、皆さんとコミュニケーションが取れるような企画を考えたりして準備していますので、またお知らせします」と明かしました。

この投稿にファンからは「youtube楽しみにしてます」「こじるりにとって素敵な一年になりますように」「私は瑠璃子さんの笑顔が本当に大好きなんです。youtubeも必ず登録します。」などのコメントが寄せられました。



【担当：芸能情報ステーション】