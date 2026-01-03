11代目うたのおにいさん・横山だいすけ、19代目うたのおねえさん・はいだしょうこが12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。懐かしの名曲披露に、視聴者から「ママを泣かす曲」「大きなおともだちが子供に…」「NHKすぎるw」などの反響が寄せられた。

【映像】懐かしの名曲『ぼよよん行進曲』披露の瞬間（実際の映像）

「HAVE A MEKIMEKI TIME！」と題したコーナーでは、横山だいすけとはいだしょうこが『ぼよよん行進曲』を披露し、佐藤弘道や速水けんたろう、ももクロメンバーらも一緒に熱唱。会場も大盛り上がりだった。

視聴者からは「まじ泣ける」「大きなおともだちが子供に…」「NHKすぎるw」「ママを泣かす曲」「ぼよよよーーん」など多くの反響が寄せられた。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）