【Uターンラッシュ】新幹線「のぞみ」上りほぼ満席、空の便も国内線の上りピーク、山陽道は立ち往生で一部通行止め続く

年末年始をふるさとなどで過ごした人のUターンラッシュがピークを迎え、各交通機関が混雑しています。

新幹線は3日、上りのピークが予想されていて、新大阪駅ではお土産を持った家族連れや別れを惜しむ人の姿が見られました。

利用客：

久しぶりに会えたのですごく楽しかったしうれしかった。（Q.関西にまだいたい？）まだいたい。

JR東海によりますと、3日午前10時半時点で全席指定席で運行している東海道新幹線「のぞみ」の上りは、ほぼ満席となっています。

また、空の便でも国内線の上りや国際線で混雑が続いています。

予約率は全日空で95.2％、日本航空で80％以上となっていて、3日にピークをむかえるということです。

一方、山陽道では、2日夜から広島県内の大竹と廿日市インターチェンジの間で、雪により車が立ち往生した影響で、現在も上り線では山口・熊毛から廿日市インターチェンジの間で通行止めとなっています。

また、東北道上りでは午後5時ごろ、埼玉県の加須インターチェンジ付近を先頭に、最大で約35kmの渋滞が予測されていて、高速道路の混雑のピークは3日夕方ごろとなる見込みです。