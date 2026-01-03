RSK

写真拡大

年始の休みはあす（4日）が最終日という方も多いのではないでしょうか。

【画像を見る】4日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

あす(1月4日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像54】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・伊勢原JCT→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　10キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【中部】

【画像55】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名高速道路
〈上り〉
・豊田上郷SIC→岡崎IC　岡崎IC付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈上り〉
・亀山IC→四日市IC　鈴鹿IC付近　10キロ

□伊勢自動車道
〈上り〉
・玉城IC→松坂IC　松坂TN付近　10キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【中国】

【画像56】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□瀬戸内しまなみ海道
〈上り〉
・因島北IC→尾道大橋出入口　向東バスストップ付近先頭　10キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【九州】

【画像57】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→大宰府IC　大宰府IC付近　20キロ
・筑後小郡IC→大宰府IC　大宰府IC付近　20キロ
・南関IC→広川IC　八女IC先付近　10キロ