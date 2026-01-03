年始の休みはあす（4日）が最終日という方も多いのではないでしょうか。

【画像を見る】4日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。



あす(1月4日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像54】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・伊勢原JCT→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 10キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【中部】

【画像55】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名高速道路

〈上り〉

・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・亀山IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 10キロ



□伊勢自動車道

〈上り〉

・玉城IC→松坂IC 松坂TN付近 10キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【中国】

【画像56】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□瀬戸内しまなみ海道

〈上り〉

・因島北IC→尾道大橋出入口 向東バスストップ付近先頭 10キロ

「渋滞予想」1月4日（日）はどこが混む？【九州】

【画像57】は地図で一目でわかる、4日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・久留米IC→大宰府IC 大宰府IC付近 20キロ

・筑後小郡IC→大宰府IC 大宰府IC付近 20キロ

・南関IC→広川IC 八女IC先付近 10キロ