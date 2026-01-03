◆第105回全国高校ラグビー大会準々決勝 東福岡21―17東海大相模（3日、花園ラグビー場）

東福岡が終盤に逆転し、2大会ぶりの4強進出を決めた。

東福岡は前半、東海大相模の重量FWに押されトライを奪えなかったが前半23分にトライライン際でラックで押し、プロップ武田粋幸（3年）が先制トライを決めた。ゴールも成功し7―0とリード。だが、終了間際に同じようにFWで押してくる東海大相模を抑えきれずトライを許して7―7で前半を折り返した。

後半開始直後にも東海大相模にFW戦からトライとゴールを奪われると、さらにPGも1本決められて7―17と劣勢に立たされた。諦めない東福岡は後半14分にナンバー8の須藤蔣一（3年）が突破してトライを返し、ゴールも成功。14―17と再び3点差に迫った。

さらに後半26分、途中出場の橋場璃音（2年）がラックから持ち出したボールを自らインゴールまで運び、逆転トライ（ゴール成功）を奪った。

東福岡の花園成績

回 （年度） 結 果

64 （1984）１回戦敗退

66 （1986）３回戦敗退

67 （1987）２回戦敗退

70 （1990）２回戦敗退

72 （1992）２回戦敗退

73 （1993）１回戦敗退

74 （1994）３回戦敗退

75 （1995）３回戦敗退

76 （1996）ベスト４

77 （1997）３回戦敗退

80 （2000）３回戦敗退

81 （2001）準優勝

82 （2002）準優勝

83 （2003）ベスト８

84 （2004）ベスト８

85 （2005）３回戦敗退

86 （2006）準優勝

87 （2007）優勝

88 （2008）ベスト４

89 （2009）優勝

90 （2010）優勝（桐蔭学園と両校優勝）

91 （2011）優勝

92 （2012）ベスト８

93 （2013）ベスト４

94 （2014）優勝

95 （2015）ベスト４

96 （2016）優勝

97 （2017）ベスト４

98 （2018）ベスト４

99 （2019）ベスト４

100 （2020）ベスト４

101 （2021）ベスト４

102 （2022）優勝

103 （2023）準優勝

104 （2024）ベスト８

105 （2025）？？？