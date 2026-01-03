◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

8区では青山学院大学の塩出翔太選手(4年)が1時間03分45秒で区間新記録を達成。3年連続で8区区間賞を獲得しました。

7区で2位・國學院大學から猛追を受け、トップの青山学院大学は平塚中継所で1分28秒差まで詰められていました。ここでたすきを受け取った塩出選手は区間記録を大きく超えるペースで走ると、小松陽平さん(当時:東海大学)の持つ区間記録を4秒上回るタイムをマーク。区間新記録の走りで、國學院大學との差を再び広げることに成功しました。

塩出選手はインタビューで「狙っていた中での区間新記録だったのでほっとしていますし、うれしい気持ちでいっぱい」と語りました。

レースプランについては「始めから積極的に走って、63分20秒がひとつターゲットだった」と明かします。そのタイムまでは及ばなかったものの、「最低限の区間新を達成できたのでうれしい」とコメントしました。

8区の3年連続区間賞は、青山学院大学OBの下田裕太さん以来2人目の快挙となりました。「今日の付き添いも下田さんが付いてくださって、いろいろとアドバイスもいただいた」と語った塩出選手。「先輩方の記録に並ぶことが出来て本当にうれしく思う」と喜びました。