ドイツ1部ボルシアMGは現地時間2日、トッテナムに所属する日本代表DF高井幸大選手をローン移籍で獲得したことを発表しました。

クラブによると期間は2026年6月30日まで。3日にもチームと合流し初練習を行う予定であることも明かされました。

高井選手は2021年に川崎に入団すると、2023年から徐々に出場時間を増やし、レギュラーとして定着。192センチ、90キロと恵まれた体格を持ち、ハイボールの強さと対人で負けないディフェンス力に定評があり、日本代表にも選出されるほどの飛躍を遂げました。2025年7月8日には世界最高峰のイングランドプレミアリーグに所属するトッテナムに完全移籍しました。

しかし加入後すぐに足底筋膜炎で離脱。その後も大腿部の故障のため長らく欠場が続き、加入から約半年となる2025年12月28日に行われた第18節クリスタルパレス戦で初めてベンチ入りを果たしました。

そして今回、25-26シーズン終了までのローン移籍が決定。高井選手も自身のインスタグラムを通じて、ボルシアMGとの共同投稿で自身のフォトを公開。写真の中の高井選手は、ボルシアMGのウェアを着用し、トレーニングする様子や、リラックスした表情で笑顔を見せています。

さらにボルシアMGに所属する日本代表FW町野修斗選手も高井選手の加入に反応。自身のインスタグラムのストーリーズで、高井選手の写真に握手の絵文字を添えて投稿。すると高井選手も町野選手のポストをシェア。「世話になります」と言葉を記しストーリーズに投稿しました。

プレミアリーグデビューはお預けとなった高井選手ですが、新天地のブンデスリーガで躍動する姿に期待です。