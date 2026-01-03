お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が2日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）にゲスト出演。生き方に憧れる芸人を実名告白した。

この日は「エバースの今後を考える」をテーマにトークを展開。

エバースがプロフィル紹介する中で、「生き方に憧れる芸人は吉村さんです」と告白した。

その後、相方の佐々木隆史は「M-1の後にしくじりは起きやすい」と提唱した。金銭トラブルや女性トラブルが原因で「今までのM-1を振り返ると、決勝に出た後にしくじる芸人がめちゃくちゃ多い」と説明した。

さらに「M-1後に町田が大しくじりを犯して芸能界追放」と不穏な予言をした。これに町田は「可能性は高い。芸能界のルールも分かってない。犯罪がダメなことぐらいしか分かってない」と認めた。

これに吉村は「目を見れば分かる、我慢できない人なんですよ」と指摘。町田は「吉村さんみたいになっていきたいです。出待ちのファンとそのままホテル行ったとか…」と、吉村の過去の豪快な噂を明かした。

スタジオが騒然とする中で、ハライチ・澤部佑が「そんなことあったんですか？」と追求すると、吉村は「あ、あるよ…」とあっさり自白した。