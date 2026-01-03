ラウンドワンが入居するさいか屋横須賀店の南館（左）と本館＝昨年１２月、横須賀市

横須賀市大滝町の百貨店「さいか屋横須賀店」に今春、アミューズメント施設「ラウンドワン」がテナントとして入居する。ラウンドワンの出店は三浦半島地域では初めて。若者から人気の施設で京急線横須賀中央駅前の活性化が期待され、さいか屋の脇田篤朗専務は「幅広い世代が楽しめるよう、地元百貨店としての役割を果たしていきたい」と意気込む。

ラウンドワンは、ラウンドワンジャパン（大阪市）が運営する複合型アミューズメント施設で、ボウリングやゲームセンター、屋内スポーツなどが楽しめる。神奈川県内には横浜と川崎、平塚市に計４店舗ある。

ラウンドワンが入るのは、いずれも空きテナントだった同店本館の５、６階、屋上と南館の地下１階と１、５、６階の計７フロア（面積計約６６５０平方メートル）。両社は昨年、同１２月１日から１０年間の賃貸借契約を結んだ。オープン日や営業時間、各階に配置されるアミューズメントなどは今後決定するという。

同店は２０２１年２月に一時閉店し、同３月にスリム化して営業を再開した。フロア構成やテナントの入れ替えでマンションが立ち並ぶ中央地区に即した店づくりを進めている。脇田専務は「従来のスタイルにとらわれず反転攻勢をかけていく。横須賀中央地区の活性化にもつなげていきたい」と話している。