¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÀèÇÚ¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡£³Æü¤ÎÉüÏ©¤Ç¤Ï£¸¶è¤òÃ´¤Ã¤¿±ö½Ð¤¬£±»þ´Ö£³Ê¬£´£µÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£Æ±¶è´Ö¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¶è´Ö¾Þ¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿²¼ÅÄÍµÂÀ»á°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Î±ö½Ð¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î¶è´Ö¿·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤¦¤ì¤·¤¤¡£½é¤á¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁö¤Ã¤Æ£¶£³Ê¬£²£°ÉÃ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¶è´Ö¿·¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¼ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÊÉÕ¤Åº¤¤¤Ë¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÀèÇÚ¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î±ï¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö±ö½Ð¤¯¤ó£³Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¡ª¤òÁ°¤ÁÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿²¼ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤Åº¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤µ¤é¤ËÎÞ¡×¡Ö±ö½Ð¤¯¤ó¤ÎÉÕ¤Åº¤¤²¼ÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡×¡Ö±ö½Ð¤¯¤ó¤Ë¤Ï²¼ÅÄ¤¯¤ó¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¿´¶¯¤¤¤Í¡×¡Ö±ö½Ð¤¯¤ó¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬²¼ÅÄ¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¿¹æµã¡£±ö½Ð¤¯¤ó¤¬ºÇ¸å¾Ð¤¨¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
