¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û±ýÏ©¤Ç°ì»þ£²£°°Ì¤ËÄãÌÂ¤â¡¡ÄëµþÂç¤¬ÉüÏ©¤Ç¶Ã°Û¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¡ÖµÕÅ¾¥·¡¼¥É¤¢¤ë¤¾¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢ÄëµþÂç¤¬¶Ã°Û¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄëµþÂç¤Ï£±£¹Ç¯Ï¢Â³£²£·²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ê¡¢ºÇ¹â½ç°Ì¤Ï£´°Ì¡£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¡¢ÁáÂç¤Îà£µ¶¯áÊø¤·¤Î°ì³Ñ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²Æü¤Î±ýÏ©¤Ï£³¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£²£°°Ì¤Ë¸åÂà¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£±£·°Ì¤Ç±ýÏ©¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£³Æü¤ÎÉüÏ©¤Ï£±£´°Ì°Ê²¼¤Î¤¿¤á°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶¶è¤Î¹ÅÄÎ¦¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£¶°Ì¡Ê£µ£¸Ê¬£³£±ÉÃ¡Ë¤Ç£±£¶°Ì¤Ë¡¢£·¶è¤Î¼Æ¸ÍÎËÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤â¶è´Ö£¶°Ì¡Ê£±»þ´Ö£³Ê¬£·ÉÃ¡Ë¤ÎÎÏÁö¤Ç£±£´°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÀª¤¤¤ÏÁý¤·¡¢£¸¶è¤Î¾¾°æ°ì¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£´°Ì¡Ê£±»þ´Ö£´Ê¬£³£´ÉÃ¡Ë¤Ç£±£²°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£¥¿¥¤¥à¤â£·¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¥·¡¼¥É·÷Æâ¤Î£±£°°Ì¤Þ¤Ç£²Ê¬£²£µÉÃº¹¤Î£±£´°Ì¡¢£¸¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï£±Ê¬£µ£³ÉÃº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤¿¡£
¡¡ÄëµþÂç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤â±ýÏ©£±£´°Ì¤«¤é¡¢ÉüÏ©¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÁí¹ç£±£°°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ìÄëµþÂçµÕÅ¾¥·¡¼¥É¤¢¤ë¤¾¡×¡¢¡ÖÉüÏ©¤ÎÄëµþÂç³Ø¤ÎÀª¤¤¤¬À¨¤¤¡£±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¡¢¡ÖÄëµþÂç¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£