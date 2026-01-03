山本由伸、メジャー２年目でＰＳ日本人最多７勝　２戦連続完投＆中０日救援でＭＶＰ！まさに無双

ドジャースの山本由伸投手は、２年目で進化し、真価を発揮した。今永との史上初の開幕戦日本投手対決を制して初勝利を挙げると、ローテを守り３０先発。救援陣の不調もあってリーグ１３位の１２勝にとどまったが、防御率２・４９（同２位）、２０１奪三振（同７位）、ＷＨＩＰ（１イニングの安打＋四死球）０・９９（同３位）とトップクラスの数字を残した。

２度の不運な「あと１」もあった。６月１９日のパドレス戦で、３回に２者連続で３球三振を記録。続くタティスにもカウント０―２からほぼ真ん中に投げ込んで見逃しを奪ったが、ストライクのコールはなし。日本人投手初の３者連続３球三振の「イマキュレートイニング」を逃した。９月６日のオリオールズ戦ではノーヒッター目前の９回２死で初安打となるソロ弾を打たれ降板。後続が打たれてサヨナラ負け。白星すら逃したのはメジャー史上初の悲劇だった。

サイ・ヤング賞投票では３位に入った。トップ３入りは１３年ア・リーグと２０年ナ・リーグのダルビッシュ有、２０年ア・リーグの前田健太が２位に、１３年ア・リーグの岩隈久志が３位に入って以来、４人目５度目だった。

レギュラーシーズン最終５登板でわずか計３失点。突入したポストシーズンではまさに無双状態だった。リーグ優勝決定シリーズ（対ブルワーズ）第２戦では、１７年バーランダー（アストロズ）以来のポストシーズン完投。ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦でも完投勝利を挙げ、０１年シリング（Ｄバックス）以来のポストシーズン２試合連続完投を達成した。第６戦で再び７回１失点で勝ち星を挙げて逆王手をかけると、第７戦で中０日リリーフで、ＷＳ３勝目を挙げ、０１年Ｒ・ジョンソン（Ｄバックス）以来の快挙を達成。日本人選手で２００９年の松井秀喜（ヤンキース）以来のＷＳのＭＶＰにも輝いた。ポストシーズン７勝は５勝のダルビッシュと田中を上回り、２年目にして日本人最多となった。

◆佐々木朗希 先発で開幕を迎え、９月に負傷から復帰後はブルペンに入った。９９マイル（約１５９キロ）以上の直球は先発時で計８球、リリーフでは計４６球を記録した。プレーオフも含め１年目で先発での勝利（１勝）とセーブを挙げたのは、１０年高橋尚成（メッツ）と、１２年岩隈久志（マリナーズ）だけ。高橋尚はブルペンで開幕を迎えて先発となり、後半戦はブルペンに戻った。岩隈は開幕ブルペンで先発に転向した。

◆菅野智之 故障者が続出した先発陣の中、クレマーと２人だけ先発ローテを守った。日本人ルーキーがローテを全うしたのは昨季の今永（カブス）に続いて１１人目。初年度２ケタ勝利は日本人投手１０人目だが、３６歳シーズンでの達成は同最年長となった。一方で３３被弾はリーグワースト。本場のパワーに苦しんだ。

◆ダルビッシュ有 右肘炎症で出遅れ、サイド気味にフォームを変えるなど試行錯誤した。フルに投げ抜いたのは２２年シーズンが最後。当時の直球の平均球速は約１５３キロで、今季は約１５１キロと低下していた。直球の割合も当時の２６％から１５％にダウン。投球術で打者を抑えにかかった。

◆鈴木誠也 前半戦で２５本塁打７７打点と爆発し、打点王争いに加わった。後半戦で失速したが、最終４試合で５発と再び調子を上げ、３２本塁打は松井秀喜の３１本（０４年）を抜き、大谷翔平に次いで日本人歴代２位。１０３打点は大谷の１０２打点を上回り、日本人右打者で初の３０発１００打点を達成した。

◆吉田正尚 右肩手術からの回復が長引き７月９日に今季初出場。その後、レギュラーＤＨとなると、２０試合で打率３割３分３厘、２本塁打、１３打点、ＯＰＳ・６４５。初のＰＳとなったヤンキースとのワイルドカードシリーズでも３試合で４安打２打点とヒットメーカーぶりを見せた。