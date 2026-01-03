■これまでのあらすじ

共働きの妻の希望で、家事育児家計を折半して子どもふたりを育てる聡。しかし子どもの用事で会社を休まなければならないことも多く、大企業勤務の妻に比べ中小企業勤務の自分には犠牲が大きいと感じていて、そんな不満から部下のユキと深い関係になってしまう。しかしふたりの関係に気づいた男性社員がユキに「俺でよかったら話聞くよ？」と声をかけてきて…。その日の夜、ユキは聡と会う予定をキャンセルするのだった。



■何かしたかも…？

■せっかくだから一緒に…■フォローは入ったけど…今月に入って2回目のドタキャン…。もしかしてユキに他の男が？ もしかして自分がユキの気に入らないことをしてしまったのかも？そんな考えが頭を駆け巡り、仕事のことも家族のことも身が入らない様子の聡。妻と娘は自分の早い帰宅を喜んでくれているのに…。せっかくだから一緒に夕食を食べようと言われても断ってしまうのでした。以前だったら夜中でもメッセージをくれたユキなのに、今回は翌朝になっての連絡。もういてもたってもいられなくなった聡は、ある行動に出る!?(ネギマヨ)