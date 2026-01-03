「やよい軒」2025年に一番食べられたメニューって？年間販売数のランキングトップ5。

「やよい軒」 は、2025年間販売数ランキングを集計し、定番定食と期間限定定食の人気トップ5を2025年12月23日に発表しました。

全国363店舗での販売データを基にしたランキングです。好きな定食がランクインしているかチェックしてみて。

●定番定食ランキングTOP5

・【5位】サバの塩焼定食

脂がのったサバを香ばしく焼いた和定食の王道。塩加減がほどよく、魚本来の旨味をシンプルに味わえる一品です。

・【4位】チキン南蛮定食

柔らかい鶏肉に甘酢とタルタルソースがよく合う一皿。鶏の旨味と甘酸っぱいタレ、濃厚なタルタルソースの組み合わせが絶妙で、どなたでも満足できる味わいです。

・【3位】肉野菜炒め定食

5種類の野菜とお肉をバランスよく炒めた一品。野菜のシャキシャキ感とお肉の旨味がしっかり楽しめ、栄養バランスが良い定食として人気です。

・【2位】から揚げ定食

特製醤油だれに漬け込んだ鶏のから揚げをカラッと揚げた人気メニューです。外は香ばしく、中はジューシーで、噛むほどに旨味が広がります。

・【1位】しょうが焼定食

やよい軒の不動の人気No.1定食。柔らかい豚肉を特製の生姜ダレで炒めた定番メニューで、生姜の風味とほんのり甘みのある味わいが特徴です。別添えのマヨネーズで味の変化も楽しめ、どんな年代にも愛される一皿。ご飯が進む満足感の高い定食です。

●期間限定定食ランキングTOP5

・【5位】さんまの塩焼定食

9月登場の 旬の秋刀魚（さんま）をシンプルに塩焼きした定食。脂ののった旬のさんまを香ばしく焼き上げ、和の味わいを楽しめる一品です。

・【4位】〜ガツンとニンニク〜たっぷり野菜の豚ハラミ炒め定食

4月登場、にんにくの風味が効いた 豚ハラミと野菜炒め。スタミナ感のある味付けで、野菜も一緒にしっかり食べられる定食として好評でした。

・【3位】牛カルビと牛ホルモン焼の定食

7月登場の ボリューム感のある肉系定食。牛カルビの旨味と、香ばしく焼いたホルモンの食感がアクセントになって、ガッツリ食べたい日にぴったりです。

・【2位】かきフライ定食

10月に登場した秋の人気メニュー。ぷりっとした牡蠣をサクッと揚げたかきフライは、季節感あふれる味わいで、濃厚な旨味と衣の食感が魅力です。

・【1位】すき焼き定食

2025年11月に登場した冬の人気定食。牛肉や野菜、讃岐うどんを本醸造醤油と本みりんでブレンドした旨味豊かなたれで煮込んだ贅沢なおいしさです。

定番メニューはいつでも食べられるので、ランクインしている商品を味わってみては。

東京バーゲンマニア編集部