大会名：CPKC女子オープン

期間：8/21～24

コース：ミシサガG&CC

ヤード：6661

パー：71

渋野 日向子 CPKC女子オープンの戦績、順位は？

※この記事では、8/21～24に開催されたCPKC女子オープンでの渋野の戦績や順位を振り返ります。

CPKC女子オープンが8/21～24、ミシサガG&CC（6661ヤード、パー71）で行われた。渋野 日向子は初日21位タイでスタート。第2ラウンドは105位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：5バーディ・4ボギーの70、トータル70で首位と6打差の21位タイ

第2ラウンド：1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの76、トータル146で首位と13打差の105位タイ

CPKC女子オープン とは？

LPGAツアーの一つで、1973年から続くカナダのナショナルオープン。今大会はカナダのブルック ヘンダーソンが通算15アンダーで優勝し、賞金412,500ドルを獲得した。なお日本勢は西郷 真央が3位、前週のザ・スタンダード ポートランドクラシックで優勝を果たした岩井 明愛が4位に入った。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載