渋野 日向子の戦績、順位は？ CPKC女子オープン 8/21～24【プレイバック2025】
大会名：CPKC女子オープン
期間：8/21～24
コース：ミシサガG&CC
ヤード：6661
パー：71
【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々 復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」
渋野 日向子 CPKC女子オープンの戦績、順位は？
※この記事では、8/21～24に開催されたCPKC女子オープンでの渋野の戦績や順位を振り返ります。
CPKC女子オープンが8/21～24、ミシサガG&CC（6661ヤード、パー71）で行われた。渋野 日向子は初日21位タイでスタート。第2ラウンドは105位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。
第1ラウンド：5バーディ・4ボギーの70、トータル70で首位と6打差の21位タイ
第2ラウンド：1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの76、トータル146で首位と13打差の105位タイ
CPKC女子オープン とは？
LPGAツアーの一つで、1973年から続くカナダのナショナルオープン。今大会はカナダのブルック ヘンダーソンが通算15アンダーで優勝し、賞金412,500ドルを獲得した。なお日本勢は西郷 真央が3位、前週のザ・スタンダード ポートランドクラシックで優勝を果たした岩井 明愛が4位に入った。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載