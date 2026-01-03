M!LKの佐野勇斗が、自身のInstagramで、正月ならではの写真を添えて新年の挨拶を綴った。

■佐野勇斗「今年も爆裂に楽しい一年を過ごし滅」

佐野は「2026年 新年明けましておめでとうございます！」と綴り、計5点の写真を投稿。

1枚目は、初詣に行った様子で、兄弟と思しき3ショット。佐野はカーキのジャンパーにネイビーのカーゴパンツ姿で、キャップの上からパーカーのフードをすっぽりとかぶってピースサイン。続いて、お雑煮におせち料理と正月ならではの料理写真、そして4枚目にはおみくじの結果を投稿した。

おみくじには、「何をしても あとはよくなる見込みがあり、目的を変えてもよい運です」などと書かれており、運勢は大吉だった。

佐野は、「今年も爆裂に楽しい一年を過ごし滅」と絵文字を添え、「みんなが素敵な一年になりますように」とファンへのメッセージを綴った他、「お雑煮、かまぼこが追加されました」とお雑煮事情も報告し「コールやり直さなきゃ」と、高難度コールで話題の「エビバディグッジョブ！」のコールの改編を予感させた。

5枚目には自撮りのアップ写真をアップし、「明日から仕事始め！がんばるでぃー！」と締めくくった。

これには「ビジュ爆発してる」「自撮りメロい」の声が寄せられた他、「大吉引くとはさすが」「引きが強い」「エビバディグッジョブの雑煮の完成！」「鰹節とほうれん草が入ってる」と、おみくじやお雑煮にもコメントが寄せられた。

