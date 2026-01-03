YOASOBI、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OPテーマ「アドレナ」の原作小説『Magical』公開
YOASOBIが歌うTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」が、1月4日より配信リリースされる。これに先立ち、楽曲の原作小説として津山冬が書き下ろした『Magical』が、1月3日正午にWEB公開された。
■本編よりも前の出来事やそこから始まる学園生活を描く
『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。
このたび公開された『Magical』は、アニメ放送に先駆け、佐野へ思いを馳せる瑞稀の前日譚と、そこから始まる学園生活の様子を描いた作品となっている。作品の世界をひと足早く楽しめるとともに、楽曲の元となった物語として、ぜひチェックしよう。
大人気作品のアニメオープニングテーマとして書き下ろされた「アドレナ」は、まっすぐで不器用な恋心を描いた一曲。アップテンポでコミカルなサウンドと目まぐるしい展開が重なり合い、恋の高揚と迷走を映し出すような仕上がりとなっている。
■Ayaseコメント
新曲「アドレナ」をリリースすることになりました。TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマとして書き下ろしたこの楽曲は、主人公・瑞稀のストレートな恋心をアグレッシブに表現したパワフルなラブソングとなっております。
2026年1発目の新曲、この楽曲を皮切りに本年も勢いよく突き進んで参ります。
■リリース情報
2026.01.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「アドレナ」
■番組情報
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』
01/04（日）～TOKYO MX他にて順次放送開始
※01/04（日）22時よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信
（第1話のみ、地上波放送終了後に第2話とともに配信）
■関連リンク
「アドレナ」原作小説『Magical』公開ページ
https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』番組サイト
https://hanakimi-anime.com/
YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp
■【画像】YOASOBIアーティスト写真、イラストビジュアル