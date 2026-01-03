WEST.、藤井流星主演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』主題歌が“ストロングラブソング”「愛執」に決定
WEST.の新曲「愛執」が、藤井流星が主演を務める1月期テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の主題歌に決定した。
■愛ゆえに深みへと沈んでいく感情を歌い上げる
オシドラ史上最強火力のラブサスペンスと呼ばれる本ドラマの主題歌に決定したWEST.「愛執」は、狂気的で猟奇的な愛を歌った“ストロングラブソング”。愛ゆえに深みへと沈んでいく感情を、妖しくも疾走感溢れるスタイリッシュなサウンドで歌い上げる楽曲となっている。
なお主題歌は、1月10日のドラマ初回放送にて初解禁となる。
■番組情報
テレビ朝日系 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』
01/10（土）スタート
毎週土曜 23:00～
出演：藤井流星、七五三掛龍也 他
原作：夏原エヰジ『ぜんぶ、あなたのためだから』（講談社）
脚本：若杉栞南 藤平久子
制作：テレビ朝日 ストームレーベルズ
