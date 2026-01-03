餅に醤油マヨ？キユーピー公式が教えるアレンジレシピが病みつきのおいしさだった

磯部餅やきな粉餅など、定番の味付けも美味しいけれど、そればっかりだと飽きてしまう……。そんな時は、いつもと違ったお餅のアレンジを試してみるのはいかがでしょう。

キユーピー公式Xが紹介しているアレンジレシピ「醤油マヨ餅」が簡単で美味しそうだったので、実際に作ってみました。

用意する材料は下記の通り。投稿内には分量が明記されていなかったため、筆者の独断で設定しています。

・切り餅（2個）

・マヨ（大さじ1）

・醤油（大さじ1/2）

作り方はまず、油を引いたフライパンに切り餅を乗せて焼きます。ひっくり返しながら、火が通るまで中火で7分程度。筆者は表面が色づき、少し膨らんでくるところを目安としました。

餅が焼けたら、火を少し弱め、醤油とマヨを投入。焼き絡めたら完成です。全体の調理時間は10分かからず。簡単ですね。

味はかなりジャンクな雰囲気。油で焼くことによってお餅がカリッとしていて、それが醤油の香ばしさとよく調和しています。

そしてここにマヨネーズが加わることでコクと深みが増し、箸が止まらない美味しさを生み出しています。

キユーピー公式によれば追いマヨや七味をかけても美味しいとのこと。

追加調味料はマヨ単体や七味単体でも美味しいのですが、やはりと言うべきか、マヨ七味が一番美味しかったです。

追いマヨによってよりまろやかになった餅を、七味の辛さでキリッと締める。味に変化がついて、ますます食欲を増進させてくれます。お正月に余ったお餅で、この簡単アレンジレシピを試してみては。

カロリー？そんなやつは2025年に置いてきたので知りません。

＜参考・引用＞

キユーピー公式（@kewpie_official）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026010301.html